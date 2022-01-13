Сенаторы из Демпартии США в случае «вторжения РФ на Украину» предложили ввести санкции против ключевых лиц российского руководства, включая президента России Владимира Путина.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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Новость обсудили в украинских телеграм-каналах «Новое Издание» и «headlines Украина», а также на страницах издания «ШарийNET» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие отметили, что, скорее всего, анонсированные санкции в случае их введения будут незамечены президентом России и ключевыми лицами руководства страны.

«Путин пожелает им здоровья и беречь себя», — отреагировал Виктор.

«Запретите емуайфон покупать исумки брендовые. Я так понимаю, что денег Путина так и не нашли…» — не без сарказма добавила Лариса.

«Он (Путин — М. Р.), наверное, так расстроился», — шутит Andrey K.

«Одни Россию в «Московию» хотят переименовать, другие санкции против Путина хотят ввести… В интересное время живем, громадяне (граждане — М. Р.)», — отреагировала Светлана М.

«Путину-то хоть икнётся от этих санкций?» — спросил Alexander.

«Думаю, ему глубоко наплевать на их санкции», — добавила Ольга Ж.

«Что значит «в случае вторжения»? А сейчас, что, нет вторжения? Мы ж вроде как 8 лет Европу «защищаем»…» — не без иронии пишет Валентин.

«Он (Путин — М. Р.) их даже не заметит», — смеется Лана.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Офигеть, т. е. нас будут мочить, а Путинпошопиться не сможет. Походу нас США кинули конкретно», — пошутил Yahooshkiii.

«О, да, это нам поможет…» — с сарказмом отреагировал Patrick.

«У амеров агония… Их мир рушится…» — написала Марина С.

«Они скоро со своими санкциями выйдут на себя», — добавил Александр Л.

«Они вообще страх потеряли — против действующего президента страны вводить персональные санкции», — пишет Patti King.

«Въезд запретят в США? Да?» — смеется Андрей Р.

«Последнее приворотное зелье в ход пустили. Наверное, это и есть «те самые убойные» санкции», — добавила Елена К.

«У них чешется! Санкции готовы, а Россия не нападает…» — отреагировала Лана А.

«Украине уже пора напрячься. Слишком уж явно пиндосы хотят, чтобы началась война с Украиной», — отметила Анна Ё.

(сс) Erik Drost Капитолий

«Люди, живущие в своём мирке и далекие от реальности», — написал Андрей Ш.

«Вот это я понимаю! За ненападение России на Украину напасть на Путина санкциями. И это правильно, почему это он не нападает? Ему же велено было, и сроки ему устанавливали уже который раз, а он не нападает и не нападает…» — смеется Марина С.

«Ну всё, теперь точно не нападет. Но это не точно», — иронизирует Игорь Е.

«Если твои «партнеры» бесятся — значит ты победил», — пишет Марина С.

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