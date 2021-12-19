19 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление нового министра обороны Германии Кристины Ламбрехт о необходимости ужесточить персональные санкции против российского руководства.

Мирослава Романенко, , 18:04 — REGNUM Новый министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила о необходимости ужесточить персональные санкции против российского руководства. Об этом в интервью Bild am Sonntag она заявила в связи со «стягиванием» российских войск к границе с Украиной.

Флаг Германии Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

«В настоящее время мы должны сфокусироваться на Путине и его окружении. Те, кто несет ответственность за агрессию, должны почувствовать персональные последствия. Например, то, что они не смогут отправиться на шоппинг на Елисейские поля в Париже», — приводит слова Ламбрехт РИА Новости.

Заявление министра обороны ФРГ обсудили в телеграм-канале 112.ua. Также слова главы оборонного ведомства Германии оценили в социальной сети Facebook на страницах депутата Рады Вадима Рабиновича и украинского издания «Страна». Многие обратили внимание на фразу Ламбрехт о шоппинге на Елисейских полях.

«И запретить Путину есть круассаны. Санкции из… ада», — иронизирует Валентин Х.

«Пропал Париж!!!» — смеется Светлана В.

«Тю, а я думала, что юмористы только у нас», — пишет Екатерина Ш.

«Министр обороны Германии просто хочет, чтобы шопинг ВВП (Владимира Владимировича Путина — М. Р.) был именно в Германии, а не в Париже. Видать, в стране с наполнением бюджета напряженка?! Так и распродажи в Милане надо охватить… Не до конца санкции продуманы, однако…» — иронизирует Людмила Е.

«Прям Путин на шопинг в Париж летает — если ему что-то нужно, во-первых, привезут, а во вторых, изготовят любую одежду не хуже парижских модельеров», — отреагировал Александр М.

«Даешь Париж в Москву со всеми шопингами!» — смеется Валентин К.

«Господи, где бы этой Европе мозгов набраться!» — не выдержала Ira A.

«Наверное, для этой женщины лишение возможности походить по магазинам — самое большое наказание. Занятная фобия для министра обороны», — отметил «Зёма Земелевич Миллионов».

«Они специально клоунов ставят министрами?» — шутит Андрей.

«Ох, какие же жестоковыйные министры пошли, даром что женщина. Никакой меры не знают в своей бесчеловечности!» — смеется Сергей.

«В Кремле паника», — пошутил Lkjhgfdsa.

«А еще они не смогут поиграть в ее песочнице…» — не без иронии добавил Андрій.

«Сценарий работает… Министр должна быть предельно тупой», — добавил Sergei O.

«Мне кажется, Германии… [конец]», — отреагировал Влад В.

«Им из Парижа все привезет лично хозяин фирмы и еще с большими скидками», — пишет Таня.

«Сомневаюсь, что российским чиновникам чего-то не хватает, чтобы ехать в Париж за покупками!» — написал Николай К.

«Неужели и они там тоже все со справками?» — недоумевает Олег Н.

«Таких санкций Путин просто не переживёт: никогда не ездил на Елисейские поля за покупками и больше не сможет поехать! Мир, где правят женщины, воистину жесток», — написал в своем телеграм-канале украинский политолог Александр Скубченко.

«Как выглядит самое жестокое наказание с точки зрения женской логики? Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт выступила за усиление санкционного давления на Россию из-за эскалации напряжения на границе с Украиной. «Прямо сейчас мы должны быть нацелены на Путина и его окружение. Виновные в агрессии должны испытывать личные последствия, например, что они не смогут больше поехать на Елисейские поля за покупками». Можно продолжить: если Путин введет войска в Украину, его лишат дисконта в магазине Сен-Лоран и откажут в праве купить сумочку Hermès Birkin. А в случае захвата Киева — ни Путина, ни Лаврова, ни Шойгу не позовут на сезоны высокой моды в Париж. Главное — в России должны помнить о неотвратимости наказания!» — не без иронии подытожил на своей странице в социальной сети Facebook украинский политолог Константин Бондаренко.

Читайте также: НАТО обсудит предложения России по гарантиям безопасности