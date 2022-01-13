В социальных сетях активно обсуждают заявление замглавы МИД РФ Александра Грушко о возможностях России парировать угрозу своей безопасности военными средствами, если это не получится сделать политическими. Люди считают, что это нужно было сделать уже давно, так как Америка понимает только тогда, когда «получает в лоб». Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные суждения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия

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«Россия сначала дождется от США и НАТО официальных письменных ответов на свои официальные предложения — да или нет, потом начнет действовать. По существу США преобразовали НАТО из оборонительного военного блока — в наступательный», — замечает Игорь.

«НАТО головоломку подсунули, гадать о контрмерах. Там возле Гавайев наше научное судно находится, так Псакистан пристально за ним следит, нервничают что-то», — иронизирует Евгений Кириллов.

«Да принимайте вы уже, принимайте же. Уже давно нужно принять меры. Только тогда США придут на поклон. Такой их менталитет. Хватит уже запихивать в головы американцев наш, русский менталитет, они же не понимают, о чём мы, им нужно получить в лоб, только так они поймут и признают, что на данном этапе они проиграли», — отметил Денис.

«США — НАТО сжали пружину продвижения к России до предела. Похоже, скоро эта пружина резко разожмётся и врежет амерам-натовцам по мордасам и зубам. Чтобы они отлетели на рубежи 1997 года», — иронизирует Юстас.

Council.gov.ru Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко

«Эти ковбои только силу уважают», — соглашается Сергей Пирогов.

«У меня тоже в подъезде алкаш живет, по подъезду в трусах бегает, соседей пугает. Да вот только никто его не боится», — проводит аналогию Алексей.

«А пора бы и продемонстрировать. В действии. Ну, чтобы натовские подопечные прекратили долбить Донбасс. И исчезли навсегда», — предлагает Ч.

«Как говорил наш президент — если драка неизбежна, надо бить первым… Может, уже пора?» — спрашивает Светлана.

«Нужно взвешенно и адекватно планировать наши следующие шаги. Нужно понимать то, что хоть НАТО и на глиняных ногах — но всё ещё колосс и могут весь мир за собой утащить», — считает Иван.

«То, что случилось, следует оценивать положительно. С НАТО не договориться. Но мы помним, в каком состоянии была Россия, когда мы обнимались с НАТО. Значит, сейчас Россия в противоположном состоянии. Очевидно, в лучшем. А если в лучшем, то мы начали развиваться и усиливаться. Во всяком случае, в военно-техническом плане. И раздражение НАТО будет увеличиваться. Главное — не останавливаться», — считает Дмитрий.

Mil.ru Военные учения ВС России

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что Россия в ходе последних переговоров обозначила представителям военного блока НАТО свой набор военно-технических контрмер, которые она может реализовать в случае провала дипломатических усилий, сообщил 12 января журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

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