Поручение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева правительству сформировать перечень компаний и крупных олигархов, которые будут ежегодно перечислять средства в создаваемый по его поручению социальный фонд, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 12 января в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

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»Казахи молодцы, как и власти Казахстана, нашли друг с другом взаимопонимание. Начались процессы, которые явно не планировались. Значит, за республику можно не переживать. Власть услышала людей», — считает Виталий Д.

Многие пользователи пришли к выводу, что лидер Казахстана идёт по очень правильному и созидательному пути, который поможет вновь сплотить казахский народ и снизить накал страстей во взаимоотношениях простых граждан с властью.

«Правильно! Нехорошо, когда депутаты и чиновники получают такие привилегии и такие зарплаты, в то время как основная масса населения страны живёт плохо или вообще за чертой бедности. Любая власть обречена на вечное недовольство со стороны населения, если она думает только о себе», — указывает Коля Н.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

Некоторые комментаторы отмечают, что собирать деньги с олигархов — несомненно правильное направление, которое делает положение в Казахстане более справедливым, но для реального роста экономики требуются существенные изменения в экономической модели республики.

«Полумеры! Необходимо внедрять российский опыт с госкорпорациями! Единственный выход из тупика — государственно-частное управление отраслями, иначе всё опять начнёт оседать в карманах. Олигархи найдут способ, как утаить свою прибыль или компенсировать потери за счёт простых граждан», — поделился своим мнением Александр И.

Часть людей полагает, что подобные радикальные меры по меркам Казахстана могут негативно сказаться на отношениях крупного бизнеса с властями республики.

«После таких заявлений Токаев не боится нового бунта, но уже со стороны представителей крупного бизнеса в республике? Кто это из олигархов решится расстаться со своими богатствами?» — удивляется Елена В.

Цитата из м/ф «Приключения поросенка Фунтика». реж. Анатолий Солин. 1986-1988. СССР Деньги

«Интересно, что по этому поводу думает Назарбаев с его многочисленными родственниками и их запросиками?» — интересуется Вячеслав А.

Ряд пользователей указывает на то, что помимо отечественных представителей крупного предпринимательства, в республике находится иностранный капитал, который не собирается делиться с казахским народом своими сверхдоходами.

«Ой, а Токаев часом не забыл про иностранцев, владеющих доброй половиной Казахстана? Например, турецкие владельцы алма-атинского аэропорта TAV Airlines Holding, владельцы Карагандинского металлургического комбината из люксембургской корпорации «АрселорМиттал» и прочие, и прочие. Они тоже будут вносить денюшку в этот «социальный фонд»? Молчок что-то», — отмечает Николай Б.

Krd АрселорМиттал Темиртау. Казахстан

Нашлись и те, кто беспокоятся, что средства в созданном социальном фонде могут распределяться совсем не так, как об этом рассказывает глава государства.

«А этот социальный фонд теперь будет помогать нуждающимся людям, народу Казахстана или клану Токаева?» — задаётся вопросом Христ П.

«И в России надо с олигархов половину их состояния собрать и раздать народу на развитие. Пора уже потрясти олигархов!» — призывает Дмитрий М.

Напомним, 11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая перед депутатами парламента, поручил правительству сформировать перечень компаний и крупных олигархов, которые будут ежегодно перечислять средства в создаваемый по его поручению социальный фонд. Согласно планам главы республики, это станет инструментом консолидации общества, который позволит укрепить в гражданах чувство социальной справедливости.