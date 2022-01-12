Президент США Джо Байден заявил, что произошедшие в январе 2021 года беспорядки в Капитолии являлись попыткой государственного переворота. Об этом, как сообщает Интерфакс, он сказал, выступая в Атланте.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Двойные стандарты

«Жестокая банда, которую поддерживал и воодушевлял побежденный бывший президент [Дональд Трамп], 6 января 2021 года стремилась с помощью насилия заполучить то, что он (Трамп — О. П.) потерял в ходе голосования на выборах», — сказал президент США.

«Именно поэтому мы собрались здесь сегодня. Для того, чтобы выступить против сил в Америке, которые ценят власть выше принципов, сил, которые совершили попытку переворота, переворота против законно выраженной воли американского народа, посеяв сомнения, придумывая обвинения в фальсификации и пытаясь украсть у народа выборы 2020 года», — добавил он.

Заявление Байдена обсудили на украинских телеграм-каналах Klymenko Time, «headlines Украина» и «Наглый». Многие указали на присущие американским чиновникам двойные стандарты, так как вооруженных протестующих на Украине (2014 год) они называли мирными протестующими, а государственный переворот 2014 года в стране получил название «революция достоинства».

«Какой переворот?! Это проявление демократии в свободном обществе!» — с сарказмом отреагировал bronko.

«Это же мирные протестующие. Или как? Или чтобы назвать людей «мирными протестующими», нужно, чтобы они, как в Казахстане, стреляли из автоматов по силовикам?» — задался вопросом Николай С.

(сс) Tyler Merbler Перед началом штурма Капитолия

«… [С какой стати]? «Революция достоинства» правильное название», — иронизирует Татьяна.

«О как! А в Казахстане просто мирные хороводы водили, оказывается…» — пишет Жорик Ш.

«Получите свои печеньки обратно!» — с сарказмом добавил Vadim, напоминая, как нынешняя заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в 2014 году раздавала на майдане в Киеве печенье.

«Двойные стандарты», — отметил Patrick.

«Вот они, двойные стандарты. У них госпереворот, у нас — «революция достоинства». У них террористы, у нас — «они же дети», — добавил один из комментирующих.

«Та не, Байден, то революция!» — шутит Вася.

«А что так скромно? Уже бы сказал, что это «агрессия России», — пошутил Сергей.

«США как идеальный образец демократии давно перестали им быть, а чтоб поддерживать прежний образ, вовсю пользуется двойными стандартами, и нужно быть полным идиотом, чтоб этого не понимать!» — написала Таисия.

(сс) Tyler Merbler Сторонники Трампа у Капитолия

«Это другое», — отреагировала Ульяна.

«То революция достоинства у них была, которую тирания жестоко подавила, убив нескольких мирных протестующих…» — с сарказмом отметил Андрей.

«Смотри не перепутай, Кутузов! Кстати, Кутузов не запрещён ещё на Украине?» — в шутку добавил Михаил Л., напоминая цитату из фильма «Бриллиантовая рука».

«То была «революция достоинства», нам виднее!» — не без сарказма подытожил Ab7inth.

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