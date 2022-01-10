Оксана Переможенко, 10 января 2022, 11:00 — REGNUM Соединенные Штаты Америки осуждают приказ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева стрелять на поражение по тем, кто не сложит оружие. Об этом 9 января заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Виселица у Капитолия. 6 января 2021 года
Виселица у Капитолия. 6 января 2021 года
(сс) Tyler Merbler

«Если это национальная политика, то мы осуждаем эту политику», — сказал Блинкен в интервью CNN.

По словам американского госсекретаря, властям Казахстана «следует решать проблемы, с которыми они сталкиваются, мирно и гарантировать защиту прав тех, кто мирно протестует».

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Заявление госсекретаря США обсудили в украинских телеграм-каналах «headlines Украина» и VESTI. Многие критически восприняли слова Блинкена, напомнив о том, как США отнеслись к протестующим, которые штурмовали Капитолий год назад, указав на политику двойных стандартов, которая присуща американским государственным деятелям.

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«Антошка, вернись на свой уровень! Не тебе осуждать решения президентов», — отреагировал Vladimir K.

«У себя разберитесь, надоели», — добавила Mila.

«А как они предлагают противостоять вооруженной толпе тогда?» — не понимает Darina.

«Нужно освободить народ США, который находится под тиранией Госдепа», — с сарказмом пишет Кошта.

Перед началом штурма Капитолия
Перед началом штурма Капитолия
(сс) Tyler Merbler

«А кого интересует, что они там осуждают? Крысы, пусть Капитолий свой рассмотрят. Им не впервой поддерживать террористов», — отметил Александр.

«В США это другое дело», — с сарказмом добавил Денис.

«Всей нынешней штатовской верхушке по поводу «расстрелов участников беспорядков» лучше… [закрыть рот]. Особенно в годовщину штурма Капитолия!!!» — отреагировал VvelkoM.

«На чай пусть к себе их (террористов — О. П.) пригласит, с кумысом», — иронизирует KeS.

«Ой, да ты че? Осуждает! Надо же! А что будет в Америке с простым американцем, если они не подчинится приказу полицейского выйти из машины с поднятыми руками? А могут ещё приказать лечь на асфальт лицом вниз. И не дай Бог не исполнить… пуля», — пишет Ната Л.

«Пусть тогда объяснит, почему в Капитолии по безоружным стреляли? Двуличие», — отреагировал Yahooshkiii.

«Чё ж вы, дерьмократы, у себя год назад расстреливали своих людей?» — задался вопросом Сергей С.

«Этодругин форте (от мема «это другое» — О. П.)», — иронизирует Dmitriy.

«Отличная логика, пусть лучше они стреляют», — с сарказмом добавил Валерий Б.

Протестующие на центральной площади Актюбинска 4 января 2022 года
Протестующие на центральной площади Актюбинска 4 января 2022 года
Esetok

«Осуждаю расстрел в Капитолии людей. Это были протестующие», — пишет Эдуард.

«Пускай в Белый дом их пригласит», — не без сарказма отметил Юрий.

«Жалеет Блинкен, что не получилось, как на Украине. У себя в США… себе такого не желает», — написал Денис.

«Приказ стрелять на поражение, отданный казахским силовикам, должен быть отменен, заявил госсекретарь США Блинкен. Тот случай, когда ты слегка опоздал на Майдан, но продолжаешь шпарить по стандартному шаблону», — написал в своем телеграм-канале депутат украинского парламента Максим Бужанский.

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