Заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что России во время переговоров по вопросам нерасширения Североатлантического альянса дали понять, что она «не имеет права голоса» в вопросе членства Украины в НАТО, вызвало бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 12 января в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мечты

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«Каждый раз, когда я вижу Кулебу, я вспоминаю, что мне нужен новый монитор, потому что в старый на 31 дюйм его мордочка уже не влезает», — шутит Gregory A.

Многие пользователи с недоумением встретили заявление украинского министра иностранных дел. Граждане считают, что подобный «боевой» настрой внешнеполитического ведомства Украины не соответствует тому, что на самом деле обсуждалось на встрече делегатов России и США в Женеве.

«Опять этот умалишённый вылез со своим мнением. Он вообще понимает, что над ним, убогим, все ржут, и никто всерьёз его заявление не воспринимает?» — интересуется Андрей П.

Некоторые комментаторы отмечают, что украинский министр очень много на себя берёт и пытается выдать желаемое за действительное.

«Кулеба стал уже за НАТО решать, какие там у организации «красные линии»? Получается, что Украина для Запада — самая важная ценность, которой ни США, ни Европа поступиться не могут? Серьёзно? В каком сказочном мире обитает этот персонаж?» — задаётся вопросом Радион З.

Mfa.gov.ua Дмитрий Кулеба

Часть людей полагает, что если бы Запад действительно хотел принять Украину в НАТО, то он сделал бы это уже давно, но чему не бывать, тому не бывать.

«Да-да, конечно. Украина настолько важная, и только Киеву вместе с НАТО решать, будет ли страна в альянсе или нет. Правда вот выбор всегда падает на «нет». Украину в НАТО почему-то не принимают уже десятилетиями! Не догадываетесь, почему?» — обращается Александр К.

Ряд пользователей указывает на то, что переговоры по вопросам нерасширения НАТО вели Российская Федерация и Соединённые Штаты Америки, а мнением Украины по данной теме никто не интересовался.

«Мне скромно кажется (и далеко не одному), что Украину никто и спрашивать не будет», — отмечает Станислав М.

«А этот-то к чему вылез? Задние ряды должны молчать и ждать, пока господа обсудят свои вопросы», — считает Sergey K.

Нашлись и те, кто уверены, что Киев примет любую судьбу, какую ему уготовит его заокеанский хозяин.

«Кто бы вас о чём там спрашивал! Сидите и ждите инструкций, что вам делать дальше, сообщат позже!» — указывает Anton D.

(сс) Пресс-служба президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский и глава НАТО Йенс Столтенберг

«Киев вообще не является субъектом в обсуждении «красных линий» России и НАТО. Киев сделать всё, что он него потребует Вашингтон. Т. е. Украина является объектом, судьбу которого решают окружающие её страны. Поэтому странно слышать какие-то условия со стороны украинских чиновников. Лучше бы им вести себя потише, иначе попадут в немилость к своему хозяину», — предупреждает Юрий С.

Напомним, 11 января глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил в комментарии «РБК-Украина» о том, что России во время переговоров по вопросам нерасширения Североатлантического альянса дали понять, что она «не имеет права голоса» в вопросе членства Украины в НАТО.