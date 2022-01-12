Фракция «Голос» в Киевском горсовете выдвинула проект решения, предлагающего называть Россию «Московией». Об этом 11 января сообщили на странице фракции в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и Россия

По мнению депутатов фракции «Голос», «использование на территории Украины исторического названия «Московия» для обозначения «государства-агрессора» Российской Федерации и его территории» является восстановлением «исторической справедливости».

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Инициативу киевских депутатов обсудили в украинских телеграм-каналах: VESTI, Klymenko Time и «headlines Украина».

«Ну людям как-то надо оправдывать своё местоположение в руководстве. А то ведь скажут, мол, «бездельники, дармоеды». Будет чем крыть», — шутит were.

«А че, вдруг заживём», — смеется Игорь.

«А за снижение тарифов они не хотят проголосовать?» — поинтересовался Vitold.

«Тухлой соросятне нечем заняться, чтобы о себе, «убитых», вновь напомнить. Вот и гонят всякую туфту…» — считает Real Colonel.

«Заняться больше нечем?» — задалась вопросом Светлана М.

Goloszmin.org Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук

«Безусловно, это должно обогреть дома, и радость от «победы над врагом» сделает совершенно незаметной острую нехватку денег», — с сарказмом отметила Katarina B.

«Аж завидно. Почему в России в Думе не голосуют за переименование Украины в какие-нибудь «Дикие земли»? Да потому, что работают над своими проблемами», — написал sunwind.

«Ну, а что, страна процветает, можно и… [ерундой] пострадать», — пошутил TDN.

«Ну переименуют, не удивлюсь, кстати, а что это изменит?» — поинтересовался А.

«Отрабатывают денежки дедушки Сороса», — отреагировала Александра В.

«А если принять закон, что на территории Украины РФ надо называть Украиной, то получается, мы выиграли!» — иронизирует Alexander M.

«Чем бы… ни тешились, лишь бы не благополучием своей страны. Как Россию ни назови, Украина лучше жить не начнёт. ЗП у людей от этого не вырастут, да и больницы не построятся», — написала Евгения.

«Чем бы дитя ни тешилось…» — пишет Александр.

«А Украина теперь будет Подмосковьем?» — не без сарказма спросила Светлана С.

«Правильно, все остальные проблемы уже решены», — шутит Михаил Л.

«Тогда Россия должна вернуть Украине историческое название «Малороссия», — добавила Татьяна.

1904 г. Карта с указанием границ Малороссии и юга России

«Вот трудяги, делают нашу жизнь лучше», — смеется Denis.

«Когда заканчиваются аргументы, переходят к оскорблениям. Типа «сам дурак», — иронизирует Виктор.

«Что там по мостам в Киеве?» — поинтересовался Олег Б., вероятно, указывая на то, что киевские мосты разрушаются и требуют ремонта.

«Тогда Украину [пусть переминуют] в «Малороссию». Ну раз историю так любят», — подытожил Vitold.

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