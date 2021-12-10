Львов, Украина, , 21:06 — REGNUM Обращение о переименовании в документах названия России обнародовали депутаты Львовского городского совета, передаёт «112 Украина». Подписавшиеся под документом предлагают «использовать историческое название».

Украина в ЕС хочет Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Обращаясь к украинскому президенту Владимиру Зеленскому и к Верховной раде, депутаты потребовали «восстановить историческую справедливость и в дальнейшем использовать историческое название «Московия» вместо названий «Россия» и «Российская Федерация» на государственном, официальном, общественном уровнях».

Так же они предлагают теперь именовать Россию и в СМИ на территории Украины. Обратим внимание ещё на один «важный» нюанс инициативы, указанной в документе: «В отношении граждан Российской Федерации, соответственно, будет использоваться название «московиты». В Львовском горсовете инициатива поддержана 59-ю депутатами.

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