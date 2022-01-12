Группа конгрессменов от Республиканской партии США намерены внести законопроект, позволяющий объявить Украину страной «НАТО-плюс». Об этом 11 января сообщает «Голос Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Наколка

Указанный законопроект позволит обеспечить военную и дипломатическую помощь Киеву со стороны США. Также проект закона позволит ускоренно рассматривать вопросы по продаже некоторых американских оборонных товаров и услуг. Документ, кроме того, предусматривает выделение на 2022 год 155 млн долларов на борьбу с «российской дезинформацией» и информационными операциями в странах бывшего СССР.

«[Президент России] Владимир Путин должен принять к сведению, что Конгресс не будет терпеть возобновление сферы влияния России и не допустит отказа от Украины и других наших союзников и партнеров по НАТО в Центральной и Восточной Европе», — приводит ИА Красная Весна слова представителя Республиканской партии в комитете палаты представителей по международным делам Майкла Маккола.

Новость обсудили в украинских телеграм-каналах «headlines Украина» и «Наглый».

«Нет, скорее НАТО-минус», — отреагировал Серж.

«Походу в США праздники ещё не закончились…» — шутит Irina I.

«Это значит, мы должны за них воевать если что, на своей территории их базы размещать, а они, в случае кипежа у нас, обязуются оперативно ретироваться, приютить наших правителей и выражать глубокую озабоченность. По-моему, нужно соглашаться», — иронизирует Igor.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Все-таки пиндосы, если вцепились во что-то или в кого-то, то уже мёртво. На переговорах у Америки не вышло, тогда «иди сюда, Украина», амеры с твоей помощью России дули крутить будут! Ну сделаем их плюсовыми! Плюс на минус поменять, если что, легко! Вот неужели на Украине этого люди не понимают? Я не про правительство сейчас. Правительство на Украине, что есть, что нет — без разницы! Я про обычных людей», — написала Ната Л.

«Кто-то из дипломатов сказал, что сказать «да» только один способ, а для «нет» есть множество вариантов (на точность цитаты не претендую). Украине предлагается один из них», — отметила Таисия.

«Какие еще «плюсики»? Еще бы стикеры поставили на государственном уровне», — смеется Sunny-Ks.

«Взяли бы уже в НАТО. Зеленский НАТО развалит быстрее, чем Горбачев СССР», — пошутил один из комментирующих.

«Идиоты. Они хотят реально, чтобы Украина стала частью России?» — недоумевает Сергей С.

«Ничего смешного. Абсолютно. Даже тревожно. Страну активно толкают к войне. А народ радуется и хохочет. Вы даже не представляете, как это страшно, когда стреляют пушки. Когда не знаешь, что будет с тобой через минуту», — пишет Olga.

«НАТО+» значит, украинцы будут умирать за НАТО, но не НАТО за Украину…» — отреагировал Бибек72.

«Одни называют «НАТО+», другие говорят «нас никогда туда не пустят». Украина — не разменная монета? Само государство хоть что-то для себя решает?» — задался вопросом Серёня.

President.gov.ua Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг на совместной конференции. 16 декабря 2021

«Какой рынок для военного барахла б/у откроется!!! Теперь можно заняться обновлением собственных складов. А островитянам старья впарить. Теперь «нападать» будут два раза в неделю», — с сарказмом добавил Sergey B.

«НАТО+ это плюс Финляндия и Швеция. А не то, что вы подумали», — не без сарказма в своем телеграм-канале подытожил депутат Рады Максим Бужанский, указывая на заявление замглавы Госдепа США Виктории Нуланд о том, что США готовы обсуждать перспективы присоединения Финляндии и Швеции к НАТО, если эти страны выразят такое желание и стремление.

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