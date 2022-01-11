Вашингтон, 11 января 2022, 23:29 — REGNUM США готовы обсуждать перспективы присоединения Финляндии и Швеции к НАТО, если эти страны выразят такое желание и стремление, заявила 11 января замглавы Госдепа США Виктория Нуланд.
Об этом она заявила на брифинге, проведенном в госдепартаменте.
По её словам, о своей готовности решать вопрос принятия Швеции и Финляндии в НАТО Нуланд заявляла, работая в пяти разных администрациях США
«На протяжении моей работы в пяти администрациях мы говорили Финляндии и Швеции: «В любое время, когда вы будете готовы обсуждать вопрос о вашем членстве, мы это сделаем», — заявила Нуланд, отвечая на вопрос о перспективах членства этих двух стран в Североатлантическом альянсе.
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