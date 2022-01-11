Заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что США сложно вести с Россией диалог на двусторонней основе, поскольку им мешают антироссийские настроения среди части партнёров по НАТО, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 11 января в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русофобия

Следите за развитием событий в трансляции: ««Красные линии»: переговоры между Россией и США в Женеве – все новости»

"Всё в руководстве НАТО зависит только от США, а «партнёры-русофобы» на раз успокоятся, если получат соответствующую команду из Вашингтона», — уверена Юлия П.

Многие пользователи пришли к выводу, что Российской Федерации не стоит лезть в гадюшник с русофобами, а следует разговаривать только с их главой в лице Соединённых Штатов Америки.

«Зачем Рябкову общаться с русофобами? Пускай в этом НАТО просто придут к одному какому-то мнению и уже от него можно будет плясать, а выслушивать разной паршивости и мелкости страны нет никакой необходимости», — считает Геннадий Р.

Mid.ru Сергей Рябков

Некоторые комментаторы отмечают, что в Североатлантическом альянсе нет друзей Российской Федерации, потому что данная организация призвана сдерживать Россию, либо добиваться её полного уничтожения.

«А что, в НАТО есть такие «партнёры», которые намереваются с нами дружить? Смешно даже как-то такое слышать. Полная нелепица», — отмечает Ник В.

Часть людей полагает, что в НАТО не найдётся такого «партнёра», который будет готов идти на уступки России.

«В НАТО состоят только русофобы. Это вся суть данной организации, созданной ради уничтожения русских. Если бы они не были русофобами, то не двигали бы свои базы в сторону России, как обещали Горбачёву. А так, по-моему, очевидно, что они будут давить до конца, пока их хребет не треснет или наш», — указывает Сергей М.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Ряд пользователей указывает на то, что российским дипломатам пора начать называть вещи своими именами, чтобы всем было ясно, что позиция России жёсткая, предельно ясная и от неё мы отступать не собираемся.

«Рябкову и делегации стоит уже уяснить, что никаких партнёров там нет. Ну сколько можно эту телегу катать? Всем уже понятно, что это враги! Они открыто называют Россию угрозой, вражеским государством, а мы их партнёрами называем. Позор такой мягкотелой демократии. В ответ на плевок надо бить в морду, иначе уважать не станут», — написал Кирилл В.

«Ну так гнать надо таких партнеров поганой метлой, зачем же вы с ними диалог поддерживаете? Если им что-то не нравится, пускай тогда молчат, а иначе зачем они присутствуют на этой встрече? Чтобы нервы российским делегатам мотать?» — задаётся вопросом Руслан Б.

Нашлись и те, кто восхищается терпением и выдержкой российской делегации, которая не только не свернула с намеченного пути, не прогнулась под давлением НАТО, но и заставила своего оппонента действительно понервничать.

«На то дипломаты и нужны, чтобы искать дипломатические пути разрешения ситуации. С НАТО цацкаться перестанут только тогда, когда разговаривать с ним начнёт Министерство обороны Российской Федерации», — поделился своим мнением Михаил П.

Напомним, 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в интервью РИА Новости о том, что США сложно вести с Россией диалог на двусторонней основе, поскольку им мешают антироссийские настроения среди части партнёров по НАТО.