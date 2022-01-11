Заявление президента России Владимир Путин на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ о том, что после выполнения своих функций на территории Казахстана «весь контингент миротворческих сил ОДКБ будет выведен», вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 11 января в социальной сети Facebook.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Казахстана

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"Путин сильная личность, конечно! Россия своих друзей в беде не бросает! Респект!» — пишет Алёна И.

Многие пользователи пришли к выводу, что войска ОДКБ пока что не выполнили все свои задачи в Казахстане. Судя по всему, рассуждают граждане, всё ещё сохраняется угроза вторжения извне представителей международного терроризма.

«Отлично. Когда силы ОДКБ выполнят поставленные задачи, тогда не будет никакой необходимости в их дальнейшем присутствии. Понятно одно: чтобы не случилось, мы будем защищать друг друга», — отмечает Виталий К.

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Некоторые комментаторы отмечают, что силы ОДКБ не только помогают наводить порядок в Казахстане, но и позволяют более уверенно чувствовать себя казахским властям.

«А я против того, чтобы наши миротворцы находились в Казахстане. Зачем проводить античеловеческую политику и доводить народ до бунта, чтобы потом гасить всё это при помощи соседних стран? Если бы властители думали о нуждах народа, а не лелеяли бы кучку олигархов, то не надо было бы применять силы ОДКБ в таких случаях. Цари испугались за трон — вводятся иностранные войска. Это неправильная тенденция», — считает Lena P.

Часть людей полагает, что войска ОДКБ призваны только для предотвращения внешнего влияния на Казахстан, а во взаимоотношения народа и власти в республике они не лезут.

«Меня радует, что ОДКБ применили не в качестве спасательная парашюта для казахских властей, а прямо по назначению. Если в страну вторглись международные террористы, значит, оборону необходимо нести сообща. Потому что если загорится Казахстан, то огонь обязательно перекинется на всех соседей, включая, конечно же, Россию. Непосредственно с населением, бастующим и мирным, войска ОДКБ не взаимодействуют, и это очень важно, иначе Россию можно было бы обвинить во вмешательстве во внутренние дела, в убийствах обвинить и нагнать прочую пургу», — написал Валерий К.

Ряд пользователей беспокоится, что по какой-нибудь причине российским миротворцам в составе сил ОДКБ придётся задержаться на территории Казахстана.

«Про Молдавию 30 лет назад так же говорили, теперь никак их оттуда вывести не могут. Причём всех участников тамошнего конфликта устраивает сложившееся положение дел. Нужно ли нам такое будущее?» — задаётся вопросом Николай Б.

«Токаев, конечно, молодец, что позвал на помощь не абы кого, а силы ОДКБ. Вот только если назвался пирожком, то пускай теперь имеет дело с ОДКБ до конца. Пока Россия и другие участники организации не убедятся в том, что в первую очередь им самим ничего не угрожает, говорить о выводе войск — преждевременно», — поделился своим мнением Артём Н.

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Напомним, 10 января президент России Владимир Путин заявил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ о том, что после выполнения своих функций на территории Казахстана «весь контингент миротворческих сил ОДКБ будет выведен».