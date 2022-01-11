Заявление президента России Владимира Путина о том, что во время беспорядков в Казахстане применялись майданные технологии, включая хорошо организованные и чётко управляемые группы боевиков, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 11 января в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

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«Кто бы сомневался, ведь у этих «операций» по дестабилизации обстановки в странах один и тот же автор», — считает Эльвира Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что столь кровопролитные столкновения в Казахстане стали возможны только лишь благодаря иностранному вмешательству в виде завезённых из-за рубежа террористических групп.

«Казахстан сколько лет жил, не шумел, всё было стабильно. А тут вдруг какие-то мародеры, бунтовщики, террористы. Само собой, за один день эти элементы не вызревают, а значит, их кто-то завёз. Либо же хорошо скрывал до того момента, когда власти дадут слабину, чтобы воспользоваться неудобным моментом и перехватить инициативу», — пишет Валерий К.

Василий Иванов ИА REGNUM Военные силы Казахстана

Некоторые комментаторы отмечают, что международные террористы орудуют только на тех территориях, власти которых это допускают, а значит, если бы власти Казахстана вовремя усмотрели во внутренних процессах республики разворачивающийся майданный сценарий, то большинства жертв можно было бы избежать.

«Капитализм неизбежно порождает противоречия. Более того, сама власть порождает эти противоречия. Когда все гайки наглухо завинчены и у народа нет других способов достучаться до власти, возникает ситуация, когда верхи не могут, а низы не хотят. Закрытые системы всегда имеют высокую энтропию, что приводит к социальным потрясениям и революциям», — указывает Виталий К.

Часть людей полагает, что часть руководства Казахстана намеренно довела ситуацию до того, что на улицах городов в республике стали орудовать мародёры и международные террористы.

«Никакие майданы и цветные революции в стране не произойдут, если для этого не будет почвы. Если бы власти сами не доводили ситуацию до катастрофы, то иностранные силы не могли бы ковырять внутреннюю безопасность», — написал Александр А.

spoilt.exile Майдан

Ряд пользователей указывает на то, что бунтовщики только тогда могут заручиться народной поддержкой, когда власть отдаляется от простых граждан.

«Любые народные волнения — есть результат плохой работы власти. Когда власти давят всех несогласных, поднимают цены, опускают зарплаты, вместо того чтобы идти навстречу народу, вот тогда и возникают все эти стихийные бедствия в виде беспорядков и майданов», — поделился своим мнением Николай Б.

Нашлись и те, кто убежден, что майдан в Казахстане потерпел крах, но его авторы не остановятся перед тем, чтобы опоясать границы Российской Федерации пожарами цветных революций.

«Следующий, кто столкнётся с «угрозой», будет Узбекистан. Это единственная из стран СНГ, где нет российского военного присутствия. Вскоре этот повод явно появится, но власти Узбекистана могут учесть опыт своих коллег из Казахстана и обойтись без всего этого хаоса», — отмечает Aynur M.

Напомним, 10 января президент России Владимир Путин заявил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ о том, что во время беспорядков в Казахстане применялись майданные технологии, включая хорошо организованные и чётко управляемые группы боевиков.