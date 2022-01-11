Вашингтон против того, чтобы НАТО ограничивали в праве принимать новые страны в альянс. Об этом 10 января заявила первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Не бойся!

Этот вопрос был поднят в контексте ситуации на Украине.

«Мы никому не позволим прекратить политику открытых дверей в НАТО, которая всегда была центральной для альянса», — сказала представить Госдепа, комментируя итоги переговоров с Россией в Женеве.

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Заявление политика обсудили на странице канала 112.ua в социальной сети Facebook, а также на телеграм-канале «Первый независимый».

«Чего тогда припёрлись в Женеву?» — задался вопросом «Н».

»А если Куба или Венесуэла попросятся в ОДКБ и разместят российские базы?» — поинтересовался Alexandr.

Presidencia.gob.ve Учения. Венесуэла

«Как вариант, вот тогда… [американские политики] будут совсем по-другому разговаривать», — ответил ему lamba.

«… [Достала] Америка и НАТО. Конечно, выгодно давать Украине кредит и на эти деньги продавать оружие. И на чужой территории проводить учения, чтобы у себя не гадить. А наши уши развесили и рады», — добавила Виктория Витальевна.

«Это забавно звучит, особенно после Афганистана», — отреагировал «Пилигрим».

»Позиция США: «Мы не позволим никому ничего». Позиция России: «Я всё сказал», — прокомментировал Владислав С.

«С ними надо разговаривать только на языке силы. Тогда они теряются и поджимают хвост», — считает Сергей Ч.

«Уже видели ваши успехи в Афганистане и других странах. Россия вам в который раз культурно объяснила, что ей чихать на ваше мнение, если вы не прислушиваетесь к её», — написала Наталья А.

«А НАТО ещё не развалилось? Скоро развалится», — отреагировала Людмила Д.

«Открытые двери» в НАТО? А чего нас не пускаете? Даже перспективы членства в ближайшие годы не предоставили? Зато сказали, что Украина ближайшие лет 10 точно не будет в НАТО!» — отметила Ира Т.

Nato.int Йенс Столтенберг на саммите НАТО

«Ну не позволите, получите около себя то, что создаете и хотите еще создать около России. Бумеранг не заставит себя долго ждать», — добавила Наталья М.

«Можете закрыть и двери, и окна», — с сарказмом написала Надежда Б.

«Наблюдая тупик переговоров США и России про НАТО, всё больше убеждаюсь, что без вступления Кубы и Венесуэлы в ОДКБ прогресса не будет. Ведь Куба и Венесуэла — свободные страны и вольны выбирать любые военно-политические блоки. Грядёт «Карибский/украинский» кризис 2.0…» — не без сарказма подытожил на своей странице в социальной сети Facebook украинский журналист и политик Дмитрий Василец.

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