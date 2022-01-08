8 января 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что Соединенные Штаты Америки обсуждают с союзниками по НАТО поставку на Украину переносных зенитно-ракетных комплексов «Стингер».

Мирослава Романенко, , 19:00 — REGNUM Соединенные Штаты Америки обсуждают с союзниками по НАТО поставку на Украину переносных зенитно-ракетных комплексов «Стингер». Об этом 8 января сообщает американский телеканал NBC News.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению NBC News, Штаты «работают с другими членами альянса НАТО, чтобы организовать поставку «Стингеров». Также на телеканале утверждают, что в Белом доме подготовили очередной пакет военной помощи Киеву.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Новость обсудили в украинских телеграм-каналах Klymenko Time и VESTI. Многие отметили, что США продолжают попытки спровоцировать Россию.

«Всё делается, чтоб… [украинцы] устроили провокацию и таки Россия наконец-то пришла», — написала Марина С.

«Доиграетесь», — добавила Галина.

«Что ещё нужно в США утилизировать?» — с сарказмом поинтересовался Andrey.

«Они это спецом перед переговорами делают? Нагнетают опять? Что за тупицы», — недоумевает «А».

"Чтоб пассажирские самолеты сбивать?» — не понимает «Попаданец».

"Жалко выбросить», — смеется Sergei E.

«Вместо утилизации продадут Зеленскому, ещё и заработают!» — пошутил Nikolai T.

Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен President.gov.ua

«Пока они рассмотрят, наступит новая озабоченность, кто-то построит ещё один «Северный поток». И тогда будет не до помощи», — добавила Татьяна.

«США украинцев не жалко. Для них это расходный материал, чтобы подавлять РФ. А Путину жалко, поэтому он предупреждает: не провоцируйте. Отступать России уже некуда», — отметила Анжелика.

«Америкосам неймётся устроить войнушку в щеневмерлой (речь об Украине, первые слова гимна которой «Ще не вмерла…» («Еще не умерла…» — М. Р.))» — написала Olga.

«Странно, а они не думают, что после этого шахтеры Донбасса могут где-то в шахтах случайно найти несколько дивизионов «Искандеров» и пару складов с «Калибрами»???» — не без сарказма поинтересовался Aleksandr S.

«И параллельно гавкают о российской угрозе», — отметила Татьяна.

«США сами понимают, что будет, если они поставят эти комплексы на Украину», — пишет Yahooshkiii.

«В дурке без изменений, Наполеон (видимо, речь о Зеленском, который в свое время исполнил роль Наполеона в фильме «Ржевский против Наполеона» — М. Р.) в долгах, а всё не угомонится», — отреагировал 3475 Pavel.

Зеленский в кино Цитата из к/ф «Ржевский против Наполеона». Реж. Марюс Вайсберг. 2012. Россия, Украина

«… [Конец] гражданским самолётам… Походу, над страной точно небо закроют после такой «поставки»…» — пишет Вячеслав.

«Это уже даже не смешно…» — подытожил cat.

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