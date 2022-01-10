Заявление пресс-секретаря первого президента Казахстана Айдоса Укибая о том, что бывший глава государства Нурсултан Назарбаев принял самостоятельное решение передать пост председателя Совета безопасности действующему президенту республики Касым-Жомарту Токаеву, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 10 января в социальной сети «ВКонтакте».

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Казахстана

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"Меня терзают смутные сомнения, и вообще мелькнула мысль, что вся эта котовасия провернулась с одной лишь целью — окончательно отправить дедушку на пенсию», — предполагает Сергей Е.

Многие пользователи стали гадать над тем, по какой же всё-таки причине начались беспорядки в Казахстане, почему они так резко стали затухать и каким образом на самом деле осуществлялась передача всей полноты власти в руки президента республики.

«Коррупция и предательство в руководстве, а также обнищание народа — вот что привело к этому пожару и волнениям. А под это вылезли все криминальные элементы и террористы. Хаос для них — отец родной. А кто виноват в том, что всё пришло к такому печальному результату? Не предыдущий ли глава государства, бессменно правивший Казахстаном десятилетия?» — задаётся вопросом Валера Т.

Kremlin.ru Нурсултан Назарбаев

Некоторые комментаторы отмечают, что деятельность Назарбаева и могла стать причиной вспыхнувших социальных пожаров в Казахстане.

«Во всём этом кипеше как раз таки у Назарбаева рыло в пуху. Аукаться будет это ему долго, и многим его приближённым. Обком вашингтонский в печали, республика осталась едина и неделима», — пишет Ivan P.

Часть людей убеждены, что за всеми этими кровопролитиями в республике стоит окружение бывшего президента, которое не хотело терять занимаемое положение в иерархии власти в Казахстане.

«Вероятно, Назарбаев совсем старенький стал, а его окружение, почуяв слабость лидера, поняло, что их ждёт замещение. Поэтому-то они и решили устроить беспорядки, чтобы убрать Токаева с игрового поля. Но эти ставки оказались слишком высоки, и получается, что из игры выбывают именно они», — поделился своим мнением Давид Д.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

Ряд пользователей указывает на то, что Назарбаев не отдал бы власть тому, кто недостаточно силён, чтобы потянуть управление таким непростым государством, как Казахстан.

«Посмотрите внимательно на господина Токаева. Физиогномика говорит сама за себя. Типичный представитель восточной философии. Да, он долгое время находился в тени, но, когда он стал первым лицом, никто не сможет помешать ему стать своего рода «великим Туркменбаши» (Казахбаши) для казахов. Власть требует сильного лидера», — отмечает Алина Г.

Нашлись и те, кто надеется, что казахский народ, как его руководство, сделает выводы из произошедших трагических событий и больше не допустит того, чтобы Казахстан захлестнули массовые беспорядки.

«Произошла смена власти, один клан сменился другим! Если ничего не поменяется, то при уходе Токаева подобная буча может повториться и кровь вновь польётся в Казахстане!» — предупреждает Владимир Б.

Напомним, 9 января пресс-секретарь первого президента Казахстана Айдос Укибай заявил о том, что бывший глава государства Нурсултан Назарбаев принял самостоятельное решение передать пост председателя Совета безопасности действующему президенту республики Касым-Жомарту Токаеву.