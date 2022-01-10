Заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что Москву не удивляют очередные угрозы со стороны США по поводу новых санкций и российская сторона знает, как отвечать на подобные шаги, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 10 января в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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»Какая же это всё-таки страшная угроза — оставить без «айфончиков» наших буржуинчиков!» — издевается Алексей С.

Некоторые пользователи пришли к выводу, что американские санкции, затрагивающие сферу микроэлектроники, могут нанести российской экономике существенный ущерб.

«Вся электроника сегодня американская. Конец нам наступит быстро. Но по факту, так или иначе, США полностью не ограничат поставки, ведь Америка — страна бизнеса. Запросто могут поставлять другой стране, а мы будем перекупать неофициально. В нашем государстве толком ничего не производится. Всё профукали на ровном месте. Что было в СССР, того сейчас ничего не осталось», — указывает Даниэль К.

Другие же, наоборот, убеждены, что такие ограничения не окажут никакого воздействия на Россию, потому что у нашей страны прекрасные отношения с Китаем, который всей этой микроэлектроникой и занимается.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Сейчас почти вся электроника производится на территории Китая. Америка лет на 20 опоздала со своими угрозами!» — считает Alexander K.

Часть людей полагает, что в России может начаться новое развитие микроэлектроники после таких санкций, потому что в целях выживания наше руководство разрешит отечественным компаниям не обращать внимания на международные патенты.

«В ответ на эти санкции на территории России следует отменить лицензионное право американских компаний. Если введут ограничения для нас, то «патенты» превратятся в тыкву!» — предупреждает Геннадий К.

«Я уже устал рукоплескать первым санкциям! Руки устали! Пощадите! Благодаря санкциям в России возродилось сельское хозяйство! Ура! Скоро, значит, и электроника в гору пойдёт. А как же без неё? На сегодняшний день без развития в данной области экономику не удержишь!» — поделился своим мнением Кирилл М.

Ряд пользователей указывает на то, что ответные действия со стороны России могут оказаться куда более существенными как раз для США, поэтому американскому руководству следовало бы вести себя более аккуратно в отношениях с Российской Федерацией.

«А в США не бояться навсегда потерять для себя Россию? Со всеми этими своими заводами по производству чипсов и газировок на территории Российской Федерации они готовы расстаться? Что-то мне кажется, что такие процессы приведут к неминуемым падениям котировок крупнейших компаний. Это, конечно, не сделает их банкротами, но бизнес явно американскому правительству спасибо не скажет за такие отвратительные отношения с российскими властями», — отмечает Антон К.

Напомним, 9 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» о том, что Москву не удивляют очередные угрозы со стороны США по поводу новых санкций, и российская сторона знает, как отвечать на подобные шаги. Речь идёт о вероятных американских санкциях в отношении России, затрагивающих поставки высокотехнологичной продукции и микроэлектроники, которые якобы будут применены в случае эскалации обстановки вокруг Украины.