Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Америка просит у Казахстана разъяснений по поводу того, почему власти приняли решение обратиться за помощью в ОДКБ, в которой главенствует Россия, для стабилизации обстановки в стране, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 10 января в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM ОДКБ

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"США потребовали объяснений, почему Казахстан добровольно не отдал все свои природные ресурсы под контроль Америки», — указывает Алла Д.

Многие пользователи пришли к выводу, что странно видеть в глазах американцев непонимание того, по какой такой причине Казахстан обратился за помощью к ОДКБ, ведь республика принимает активное участие в этой организации.

«Странные эти американцы. Это произошло, наверное, потому, что Казахстан также состоит в ОДКБ, а значит, он имел право обратиться и воспользоваться всеми теми возможностями, которые даёт членство в этой организации. Вот и все», — пишет Дмитрий И.

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Некоторые комментаторы отмечают, что, судя по всему, американцы ждали, что власти Казахстана обратятся за помощью к США, но оказалось, что никто Америке уже не доверяет.

«А к кому за помощью должен был обращаться Казахстан? К США?! Это теперь в Уставе ООН записано? Все и всегда в любой непонятной ситуации обязаны обращаться к США? Казахстан подписывал международное обязательство по всем вопросам обращаться за помощью к Штатам? Если нет, то пускай свою варежку не разевают!» — написал Art X.

Часть людей полагает, что такая «просьба» выглядит скорее как требование объясниться за неподобающее поведение, которое позволило себе руководство Казахстана, не спрашивая мнения США по поводу своей внутренней политики.

«Они ещё что-то требовать вздумали?! Охамели совсем! Так и выпрашивают по наглой надменной роже!» — возмущается Галина Б.

«Потребовали они! Вот это их «потребовали» и бесит весь мир. Вот это их «потребовали» и погубит их в итоге! От них всё больше и больше союзников отворачивается, а те, что ещё не отвернулись, лишь делают вид и предадут в первый же момент», — считает Аркадий Л.

Ряд пользователей указывает на то, что власти США так сильно беспокоятся о правах человека в Казахстане, что совершенно забывают о том, чтобы применять эти же принципы по отношению к самим себе.

«Лицемерию США нет границ. Своих граждан, которые пришли к Капитолию, всех за решетку упрятали, а другие страны учат демократии. Двойные стандарты, коих ещё не видывал мир», — заметил Виталий Ч.

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Нашлись и те, кто убежден, что дела у внешней политики Америки идут не лучшим образом, отсюда и возникают такие странные заявления американских политиков.

«Заявления этой «супердержавы» всё больше и больше начинают напоминать откровенную истерику. Все их планы терпят крах, никто под их давлением разваливаться не хочет», — отмечает Людмила Б.

«Своей омерзительной внешней политикой США лишь сплачивают всех вокруг России. Просто адекватные люди видят, кто друг, а кто враг», — поделился своим мнением Михаил Р.

Напомним, 9 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью телеканалу CNN о том, что Америка просит у Казахстана разъяснений по поводу того, почему власти приняли решение обратиться за помощью в ОДКБ, в которой главенствует Россия, для стабилизации обстановки в стране.