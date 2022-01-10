Известие комитета национальной безопасности о стабилизации обстановки в пострадавшем от массовых погромов Казахстане в социальных сетях встретили с воодушевлением и критикой местных силовиков. Люди уверены, что их работа вызывает вопросы. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные комментарии.

Василий Верещашин. Два ястреба (Башибузуки). 1878-1879

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"Самый быстрый майдан закончен», — резюмирует Роман.

«Не обольщайтесь раньше времени», — советует Егор Панкратов.

«Отлично! А теперь законы для народа пусть примут. Люди ведь тоже мирно требовали от власти?» — спрашивает Николай.

«Кстати, единственным пока представленным публике иностранным террористом оказался известный киргизский музыкант Викрам Рузахунов (в «Ютубе» много видео с ним), который с разбитым лицом в камеру говорит, что он безработный и приехал в Казахстан за 200 долларов участвовать в погромах. Такая топорная и грязная работа казахских силовиков даст обратный эффект, это 100%», — замечает Максим.

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«Да, уже отчитались о поимке злостного музыканта… Сколько ещё они простых граждан сгребут и нарекут террористами? Понятно, что там дебилов у власти много, но не до такой же степени», — поддерживает Смал.

«Покажите Назарбаева! Он хоть вменяем? Что-то за него только говорят другие», — просит Дмитрий.

«Мародеров расстрелять, требования мирных протестующих выслушать и по возможности выполнить», — предлагает Константин.

Марина Каширская ИА REGNUM Силовики

«Похоже, это было боевое крещение для ОДКБ. Напугали только весь мир», — заметил Ипполит. «За это надо благодарить Россию, и, главное, не забыть и начать танцевать под американскую дудку через несколько месяцев», — иронизирует М. Х.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что во всех регионах Казахстана установлен контроль над оперативной обстановкой, было сказано сегодня, 10 января, на заседании оперативного штаба у главы республики.

«Во всех регионах страны ситуация стабилизирована, установлен контроль над оперативной обстановкой, правоохранительными органами освобождены все ранее захваченные административные здания, восстанавливается работа коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения», — отмечено в сообщении на сайте президента Казахстана.

Также уточняется, что на данный момент освобождены все захваченные террористами административные объекты в городах Алма-Ата, Кызыл-Орда, Талды-Курган и Тараз.

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