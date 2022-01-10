Соединенные Штаты Америки осуждают приказ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева стрелять на поражение по тем, кто не сложит оружие. Об этом 9 января заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

(сс) Tyler Merbler Виселица у Капитолия. 6 января 2021 года

«Если это национальная политика, то мы осуждаем эту политику», — сказал Блинкен в интервью CNN.

По словам американского госсекретаря, властям Казахстана «следует решать проблемы, с которыми они сталкиваются, мирно и гарантировать защиту прав тех, кто мирно протестует».

Читайте также: Блинкен осудил приказ Токаева стрелять по террористам на поражение

Заявление госсекретаря США обсудили в украинских телеграм-каналах «headlines Украина» и VESTI. Многие критически восприняли слова Блинкена, напомнив о том, как США отнеслись к протестующим, которые штурмовали Капитолий год назад, указав на политику двойных стандартов, которая присуща американским государственным деятелям.

Читайте также: Сеть: «Быстро всё заглохло?» — в НАТО обеспокоены ситуацией в Казахстане

«Антошка, вернись на свой уровень! Не тебе осуждать решения президентов», — отреагировал Vladimir K.

«У себя разберитесь, надоели», — добавила Mila.

«А как они предлагают противостоять вооруженной толпе тогда?» — не понимает Darina.

«Нужно освободить народ США, который находится под тиранией Госдепа», — с сарказмом пишет Кошта.

(сс) Tyler Merbler Перед началом штурма Капитолия

«А кого интересует, что они там осуждают? Крысы, пусть Капитолий свой рассмотрят. Им не впервой поддерживать террористов», — отметил Александр.

«В США это другое дело», — с сарказмом добавил Денис.

«Всей нынешней штатовской верхушке по поводу «расстрелов участников беспорядков» лучше… [закрыть рот]. Особенно в годовщину штурма Капитолия!!!» — отреагировал VvelkoM.

«На чай пусть к себе их (террористов — О. П.) пригласит, с кумысом», — иронизирует KeS.

«Ой, да ты че? Осуждает! Надо же! А что будет в Америке с простым американцем, если они не подчинится приказу полицейского выйти из машины с поднятыми руками? А могут ещё приказать лечь на асфальт лицом вниз. И не дай Бог не исполнить… пуля», — пишет Ната Л.

«Пусть тогда объяснит, почему в Капитолии по безоружным стреляли? Двуличие», — отреагировал Yahooshkiii.

«Чё ж вы, дерьмократы, у себя год назад расстреливали своих людей?» — задался вопросом Сергей С.

«Этодругин форте (от мема «это другое» — О. П.)», — иронизирует Dmitriy.

«Отличная логика, пусть лучше они стреляют», — с сарказмом добавил Валерий Б.

Esetok Протестующие на центральной площади Актюбинска 4 января 2022 года

«Осуждаю расстрел в Капитолии людей. Это были протестующие», — пишет Эдуард.

«Пускай в Белый дом их пригласит», — не без сарказма отметил Юрий.

«Жалеет Блинкен, что не получилось, как на Украине. У себя в США… себе такого не желает», — написал Денис.

«Приказ стрелять на поражение, отданный казахским силовикам, должен быть отменен, заявил госсекретарь США Блинкен. Тот случай, когда ты слегка опоздал на Майдан, но продолжаешь шпарить по стандартному шаблону», — написал в своем телеграм-канале депутат украинского парламента Максим Бужанский.

Читайте также: Соцсети Украины о приказе Токаева: «Не стоит наступать на грабли Януковича»