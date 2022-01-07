7 января 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сделанное им в ходе третьего с начала протестов обращения к народу, в котором он отдал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.

Мирослава Романенко, , 16:34 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 7 января начал третье с начала протестов обращение к народу, в котором отдал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Казахстан доведет до конца операцию против боевиков, «кто не сдастся, будет уничтожен», добавил Токаев.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

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Заявление президента Казахстана обсудили в украинских телеграм-каналах «Первый независимый», «Новое издание», Klymenko Time, а также в социальной сети Facebook на страницах депутата Рады Вадима Рабиновича и канала 112.ua. Многие в связи с заявлением Токаева вспомнили события 2014 года на Украине, отметив, что нужно было в свое время жестко действовать и бывшему украинскому президенту Виктору Януковичу.

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«Вот так нужно было действовать во время госпереворота на Украине!!! Янукович, учись!..» — написал Vladyslav Vadymovich.

«Янык (Янукович. — М. Р.): а что, так можно было?! Кстати, в этом случае и войны в Донбассе не было бы, и Крым украинским остался бы…» — пишет Vl.

«Януковичу сказали, что нельзя допустить крови. Сложно ослушаться, когда все бабки в европейских банках», — отреагировал Eugene M.

«Молодцы, что страну не убили», — написала Лилия Д.

Обращение Главы государства Касым-Жомарта Токаева к народу Казахстана Akorda.kz

«А между тем, если Токаев страну удержит, то это прямо его политический старт покруче Назарбаева станет», — добавил «Винтик Шпунтик».

«Вот тебе и дипломат, интеллигент, молодец», — отметил Анатолий.

«Порядок навести ему надо и в армии, и полиции начать реформы», — комментирует Андрей В.

«И правильно сделал!» — пишет Геннадий А.

«Скоро много интересного узнаем. Кто, что и почему. Ждём», — отреагировала Лариса.

«Настоящий президент. Нельзя нарушать конституционный строй страны. Мирные собрания — да, но не вооружённые люди…» — подчеркнула Зита Г.

«Значит, порядок будет быстро наведён… Теперь шелупонь поймёт, что никто с ними сюсюкаться не будет…» — добавил Эдуард Владимирович.

«Это если ты залез в Капитолий сделать селфи, ты — внутренний террорист. А здесь другое», — с сарказмом отметил Андрей П.

Казахстан Дарья Антонова © ИА REGNUM

«И только так! Не стоит наступать на грабли Януковича!..» — отреагировала Маргарита П.

«Так и наши друзья американцы так же стреляли на поражение при штурме Капитолия. Правда, тогда это называлось «защитой демократии». Вот как бывает…» — пишет Іван В.

«В этой ситуации самые справедливые действия. Пострадают несколько десятков мародеров-террористов. Спасут несколько миллионов ни в чем не повинных людей. На Западе не церемонятся», — подытожил Vasilii M.

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