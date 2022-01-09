Решение депутата Госдумы от «Единой России» Олега Матвейчева удалить из своего аккаунта в социальной сети Facebook скандальный пост о призывах к насилию в отношении желавших ухода Нурсултана Назарбаева в Казахстане спровоцировало споры в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 9 января в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Казахстан

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»А что, он всё верно сказал, грабители и мародёры должны сидеть в тюрьме, а те, кто их поддерживает, обязаны составить им компанию», — считает Дмитрий Ю.

Многие пользователи пришли к выводу, что депутата в какой-то степени понять можно, потому что те, кто поддерживал бунтовщиков, внёс свой вклад в возникновение кровавого противостояния в Казахстане.

«Депутат, конечно, палку перегнул, но, по сути, он прав. Те представители бизнеса, которые поддержали откровенных бандитов, не должны удивляться, что их магазины будут грабить, а их самих насиловать и убивать. Помните, что государство — это в первую очередь порядок, а во время беспорядков может твориться что угодно», — напоминает Александр Г.

Facebook.com.Олег Матвейчев Олег Матвейчев

Некоторые комментаторы отмечают, что та манера, с которой написал свой пост депутат, не выдерживает никакой критики и попросту недопустима, ведь, по сути, является призывом к расправе над людьми.

«Получается, что своим постом он призывал к грабежам и разорениям бизнеса тех, кто поддержал казахский майдан. Всё ничего, но сюда же включаются и расправы над семьями таких предпринимателей. Такое просто недопустимо!» — поделился своим мнением Антон В.

«Такие вещи писать нельзя! Ни депутатам, ни простым гражданам! Это разжигание ненависти, потому что граждане, которые пострадали в результате беспорядков в Казахстане, вообще не хотели для себя такой участи. Разве это не ясно? Даже если кто-то и правда сначала поддержал протесты, разве они поддерживали убийства, грабежи и изнасилования? Депутат развёл демагогию прямо на костях, а это неправильно», — указывает Пётр П.

Цитата из к/ф «Джокер». Реж. Тодд Филлипс. 2019. США Уличные беспорядки

Часть людей полагает, что простые граждане, если бы они написали такие вещи, не смогли бы отделаться простым извинением и удалением поста со своего аккаунта в соцсетях. Граждане убеждены, что в России сложилась такое положение дел, которое хорошо характеризуется крылатым выражением: «Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку».

«Ага, извинился он. Типичный представитель современной российской власти: что-то там ляпнул, а затем переобулся. Потом скажет, что такого и вовсе не писал и что надо потуже затянуть пояса», — предполагает Александр Г.

«Уверен, что скажи что-нибудь подобное представитель простого российского народа, то к нему был бы уже применён Уголовный кодекс. Удобно депутаты устроились: сначала болтают невесть что, а потом им достаточно просто извиниться. Хотя им даже этого делать не надо, кто их накажет? Они же неподсудные», — отмечает Андрей М.

Французская карикатура. Правосудие — право сильного

Напомним, 8 января депутат Госдумы от «Единой России» Олег Матвейчев решил удалить из своего аккаунта в социальной сети Facebook скандальный пост о призывах к насилию в отношении желавших ухода Нурсултана Назарбаева в Казахстане.