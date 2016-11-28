В Казахстане не утихают протесты против высоких цен на газ. С 1 января торги топливом были переведены на электронные платформы по полностью рыночным правилам. И после этого в Мангистауской области сжиженный газ подорожал более чем в два раза. 4 января вице-премьер Казахстана Ералы Тугжанов пообещал снизить цены на сжиженный газ для автомобилей.

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