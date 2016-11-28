В казахстанском Кызылорде начались задержания протестующих
В Казахстане сотрудники полиции начали задержания протестующих в городе Кызылорда, передает 4 января корреспондент ИА REGNUM.
Минэкономики Казахстана отреагировало на требования протестующих
Тем временем министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев заявил на специальной пресс-конференции о том, что руководство Казахстана не сможет добиться того, чтобы цены на сжиженный газ для автомобилей в Мангистауской области снизились вдвое.
Президент Казахстана созвал заседание правительства из-за протестов
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев созвал членов правительства республики на заседание в связи многочисленными акциями протеста. Оно запланировано на 5 января.
В Казахстане сообщили о росте числа протестующих
В населённых пунктах Мангистауской области Казахстана к 3 января выросло число протестующих. Об этом сообщало Казахское телеграфное агентство. В редакцию поступили видеообращения от коллективов предприятий. Граждане призывали чиновников снизить цены на сжиженный газ. Если этого не произойдёт, то люди готовы выйти на забастовку.
В Алма-Ате перекрыли центр города и заглушили интернет
Протесты начались 2 января в городе Жанаозен. А 3 января в Алма-Ате власти перекрыли центр города и отключили интернет.
В Алма-Ате начались задержания протестующих
В Алма-Ате сотрудники полиции начали задержания протестующих, сообщает 4 января корреспондент ИА REGNUM.
В Казахстане протестующие пытаются штурмом взять администрацию Актау
В Мангистауской области Казахстана протестующие пытаются штурмом взять здание администрации областного центра города Актау, передает 4 января корреспондент ИА REGNUM.
Президент Казахстана Токаев обратился к протестующим
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал вышедших на улицы для участия в акциях протеста соотечественников не поддаваться призывам деструктивных лиц, которые заинтересованы в подрыве стабильности и единства общества.
В Алма-Ате начались задержания протестующих
Тем временем в Алма-Ате сотрудники полиции начали задерживать протестующих.
Протестующие в Казахстане добились снижения цен на газ
В Мангистауской области Казахстана цены на топливо с 3 января снизили на 25−30%. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.