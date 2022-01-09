Сеть: «Аналог Тихановской?» — банкир просит у США санкций против Казахстана
Решение бывшего руководителя азиатского банка «Банк Туран Алем» Мухтара Аблязова, которого признали виновным в хищении $7,5 млрд, обратиться к США и европейским странам с призывом ввести санкции в отношении Казахстана вызвало бурную реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 9 января в социальной сети Facebook.
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«Дежавю. Казахский аналог Тихановской? Сценаристы из Америки, смените пластинку, пожалуйста!» — призывает Анжелика Д.
Многие пользователи пришли к выводу, что все, кто работает в интересах Соединённых Штатов, использует одни и те же заезженные шаблоны поведения. Граждане убеждены, что такое отношение к родной стране никогда не сможет сплотить вокруг подобных политиков достаточное количество населения для внутренних преобразований.
«Вот и вся суть этих западных ставленников. Они желают своей стране только зла, потому что работают в чужих интересах. Если бы он был настоящим казахским патриотом, то никогда бы не стал призывать чужие страны оказать давление на его Родину», — уверен Иван М.
Некоторые комментаторы отмечают, что за Аблязовым следует крайне неприятный шлейф, который не позволил бы ему занимать какое-либо серьёзное положение, но почему-то западные страны пытаются выставить этого беглого банкира в качестве лидера протестов в Казахстане.
«Интересно, как на эту гиену отреагируют в США? Посмотрят как на демократа и правозащитника казахского народа? Тогда как объяснить тот факт, что он сбежал из Казахстана с семью миллиардами долларов, принадлежавших этому самому казахскому народу?» — интересуется Евгений О.
Часть людей полагает, что Аблязов — крайне жалкая политическая фигура, которая вызывает скорее смех, нежели опасения.
«Смешно на него смотреть. Кто он такой? Сидит и разглагольствует из Франции о Казахстане. Награбил народные деньги, а теперь патриота из себя строит. Типичная американская мартышка, коих десятки на каждую страну припасено», — считает Zh B.
Ряд пользователей указывает на то, что не стоит недооценивать таких мошенников, ведь они способны спровоцировать серьёзные кровавые столкновения, чтобы получить на их фоне политический вес.
«Вот из-за таких ублюдков бедный народ режет друг друга. На Западе, как на собачьих боях, делают ставки и смотрят, кто победит. Народ, ты не шавка! У казахских граждан есть право самим выбирать: гражданская война или сильное и едино государство!» — пишет Shuhrat H.
Нашлись и те, кто убеждены, что Аблязову следовало бы сначала вернуть казахскому народу украденные им деньги и покаяться перед своими согражданами, прежде чем пытаться влиять на внутреннюю политику Казахстана.
«А может, этому персонажу вернуться в родной Казахстан? Там у правоохранителей к нему достаточно вопросов накопилось», — предлагает Александрс В.
«Очередной «патриот» нашёлся. Сначала верни то, что украл у своей страны! Все тюрьмы по нему плачут, но кому-то нужен этот ворюга, чтобы лил грязь на свою Родину», — поделилась своим мнением Svetlana K.
Напомним, 8 января итальянская газета Corriere della Sera опубликовала материал, согласно которому бывший руководитель азиатского банка «Банк Туран Алем» Мухтар Аблязов, которого признали виновным в хищении $7,5 млрд, призвал США и европейские страны ввести санкции в отношении Казахстана.