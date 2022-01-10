Заявление министра внутренних дел Румынии Лучиана Боде о том, что теперь ношение текстильной защитной маски в стране приравнивается к её отсутствию и наказывается штрафом, примерно $570, стало поводом для дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 9 января в социальной сети Facebook.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

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«Румыния впереди планеты всей. Только сейчас поняли, что ткань не спасает от коронавируса? Интересно, когда до всех дойдёт, что вирус даже сквозь защитную маску проникает?» — задаётся вопросом Андрей П.

Некоторые пользователи пришли к выводу, что румынские власти поступают правильно, принуждая людей носить специальные медицинские маски вместо текстильных, потому что простая ткань не способна задержать вирус.

«Ну и правильно. А то уже до абсурда всё дошло. Люди носят какую-то тряпку на своём лице, а она не то что от микробов не спасает, там банальные дыры, воздух гуляет свободно, а значит, вирус такие маски не остановят. Проще их просто не носить», — поделился своим мнением Валентин А.

Другие же убеждены, что и специализированная медицинская маска ничуть не лучше сдерживает вирусы, чем обычный кусок ткани, поэтому такая избирательность румынских властей вызывает большие вопросы.

«Так ведь тканевую маску регулярно стирают и дезинфицируют, какие к ней могут быть претензии? Уж действительно кому-то очень надо, чтобы покупали именно специально отобранные и кем-то произведённые маски. Ничего личного, просто бизнес», — пишет Валентина М.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

«Медицинские маски слишком одинаковые, смотрятся убого на разных лицах, а у кого носы большие, у тех они не прилегают полностью, поэтому толку от них — ноль», — отмечает Аврора Р.

Часть людей полагает, что за данным решением кроется желание производителей румынских медицинских масок реализовать свою продукцию, которая не пользуется достаточным спросом среди жителей республики, предпочитающих пользоваться многоразовыми масками.

«Бизнес у кого-то походу остановился. Маски изготовлены, а люди в Румынии — хитрые, носят многоразовые! Конечно, тут надо отдельный указ издать, новый штраф придумать», — написал Виктор С.

Ряд пользователей указывает на то, что жителям Румынии и так живётся непросто, а такой огромный штраф за неправильную маску может и вовсе выбить их из колеи.

«В Румынии и так народ небогато живёт, если не сказать бедно, а тут штраф более $500! Это совершенно неподъёмная сумма для большинства местных граждан. С ума уже власти европейские сходят», — считает Василий С.

Отдельные комментаторы отмечают, что румынским властям следовало бы отстать от народа и заняться реальной борьбой с пандемией.

Gov.ro Министр внутренних дел Румынии Лучиан Боде

«Власти лучше бы решали проблему, думали над тем, как людей избавить от этой маски, а они только штрафовать и зарабатывать деньги на горе людей умеют. Позор! Вообще бесчеловечное отношение!» — указывает Radika D.

«Правительства всего мира научились только штрафы вводить и с людей денежки стричь, поэтому с пандемией они заканчивать не хотят, это очень выгодный бизнес», — предполагает Зоя С.

Напомним, 8 января министр внутренних дел Румынии Лучиан Боде заявил в эфире телеканала Digi 24 о том, что теперь ношение текстильной защитной маски в стране приравнивается к её отсутствию и наказывается штрафом — примерно $570.