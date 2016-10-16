Порты в Кюрасао и Арубе отказали в остановке круизному лайнеру американской компании Royal Caribbean после того, как на его борту 55 человек заразились коронавирусом. Лайнер останется в море до 26 декабря.
Немецкая авиакомпания Lufthansa отменит зимой 33 тысячи рейсов из-за «Омикрона». Речь прежде всего идет об отмене внутренних рейсов Lufthansa — в Германии, Швейцарии, Австрии и Бельгии.
Мясников назвал причину низкой смертности от штамма «Омикрон»
Низкие показатели смертности от штамма коронавируса «Омикрон» в западных странах объясняются высоким уровнем вакцинации. Об этом 25 декабря рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.
Главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников:
Сегодня во Франции 97 тыс. инфицированных в день. Умерших от ковида — 159.
В США — 265 тысяч в день. Смертей — 1025.
Великобритания — 122 тыс в день, смертей 147.
Израиль — 1700, смертей — 2.
Израиль — первая страна, которая стала требовать уже и 4-ю ревакцинацию.
Все это идёт и к нам. Кажется, что «Омикрон», и правда, протекает в весьма умеренной форме и смертность практически не увеличивает в странах с высоким уровнем вакцинации. Там смертность 0,1−0,4%. Но это у них, там вакцинировано 60−70% населения. Но все это идёт к нам. И придёт! Мы готовы? «Вы не вакцинированы? Мы идём к вам!».