Мир пока так и не смог победить коронавирус. Накануне, 24 декабря 2021 года, зафиксировано максимальное количество зараженных — более 950 тысяч выявленных случаев.

Кроме того, максимумы за всю пандемию выявлены в Великобритании (119 789 случаев), Франции (91 608) и Италии (44 595). Ситуацию осложнят появление нового штамма «Омикрон».

Новый вирус распространяется быстрее, чем любой предыдущий вариант, обнаружен в 110 странах. Сравнивая «Омикрон» с вариантом «Дельта», президент научно-консультативного совета французского правительства Жан-Франсуа Дельфрэсси сказал, что его передача намного выше, но его серьезность, вероятно, слабее.

«Но мы не знаем, насколько слабее», — сказал он.

Тем временем медики из Университета штата Огайо говорят, что коронавирус научился уклоняться от антител, а значит, сложно пока спрогнозировать даже примерное число инфицированных.

По наблюдениям врач-эпидемиолога, профессора Королевского колледжа в Лондоне Тима Спектора, кроме типичных для коронавируса симптомов, при заражении штаммом «Омикрон» у вакцинированных пациентов наблюдались тошнота, рвота, потеря аппетита и боль в горле при небольшой температуре.

Появились и новые рекомендации к средствам индивидуальной защиты. К примеру, профессор политики в области здравоохранения и управления Университета Джорджа Вашингтона Лиана Вэнь заявила о бесполезности тканевых масок против «Омикрона».

Вместе с тем статистика говорит о том, что вакцинация способна значительно сократить смертность. Израиль стал первой страной, которая стала требовать уже и четвёртой ревакцинации.

Подробности о том, как новейший вариант коронавируса меняет лицо пандемии в мире, читайте в трансляции ИА REGNUM.

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