Сеть: «Червь в соседнем огороде» — сети о цели беспорядков в Казахстане
Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что ситуация в Казахстане является попыткой атаковать постсоветские страны по периметру Российской Федерации, чтобы в конечном счёте утопить Россию в крови, вызвала бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 8 января в социальной сети «ВКонтакте».
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»Всё правильно сказал. Как гиены, со всех сторон к нам пытаются подобраться!» — пишет Татьяна Ж.
Многие пользователи пришли к выводу, что Лукашенко прав в своих оценках, потому что такая широкая поддержка мародёров и террористов в Казахстане со стороны западных стран говорит о том, что такие же мародёры и террористы должны были бы бесчинствовать и на территории России.
«Правильно сказал. Всем уже видно, что в соседних с нами странах и в России были попытки спровоцировать «майданутые скачки». Руками внутренних врагов и назначенных провокаторов хотят разрушить государство, расколоть общество, посеять хаос, беззаконие, массовые беспорядки, бегство зеков, дезертирство солдат, ослабить обороноспособность и экономику. И всё это в угоду внешним врагам!» — считает Ирина Ф.
Некоторые комментаторы отмечают, что хаос в Казахстане не выгоден ни для кого, если только не учитывать выгоду Запада от больших проблем у Российской Федерации.
«Так это же очевидно. Ни Казахстан, ни Украина, ни Белоруссия, ни Азербайджан с Арменией никому на Западе не нужны, это всё попытки подобраться к России!» — поделился своим мнением Константин О.
Часть людей полагает, что недоброжелатели России хотели устроить пожар на территории Казахстана, чтобы огонь перебрался на территорию Российской Федерации.
«Кто бы сомневался. В России переворот всё никак не прокатывает, так надо, значит, в соседнем огороде завести червя. Может, он и в Россию проберётся. Тактика очевидная, но стратегически западные спецслужбы мыслить не умеют. Хотели, чтобы Казахстан вспыхнул и нанести тем самым удар по России, а оказалось, что всё наоборот получилось», — отмечает Ибрам Р.
Ряд пользователей указывает на то, что Лукашенко ещё совсем недавно был уверен в том, что Россия для него — враг. Вероятно, такого же мнения придерживаются и другие страны СНГ, которых ещё не успел клюнуть жареный петух.
«А Лукашенко не хотел бы упомянуть, почему он хотел защитить Белоруссию от майдана в 2018-м тем, что задерживал российских граждан? Вот неудивительно, что на границах с Россией бесконечные цветные революции случаются, ведь власти соседних республик обеспокоены тем, чтобы свои элитные интересы блюсти, а про общие с Россией угрозы им уже давно наплевать», — пишет Василий Р.
Нашлись и те, кто убеждены, что майдан в Казахстане не удался, и во многом благодаря благоразумию высшего руководства страны, которому хватило ума запросить помощи ОДКБ.
«Очень хочу, чтобы на территории Казахстана задержали всех бандитов, которые продолжают бесчинствовать. Пусть руководители страны сами разбираются со своими кланами, выборами и ценами. Хочу, чтобы вмешательство России было максимально кратковременным и не помешало дальнейшей дружбе наших народов, как внутри страны, так и между странами. Пусть виновные понесут наказание, а все жители Казахстана как можно быстрее вернуться к нормальной жизни», — написала Ева А.
Напомним, 7 января агентство «Sputnik Беларусь» опубликовало материал, согласно которому президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что ситуация в Казахстане является попыткой атаковать постсоветские страны по периметру Российской Федерации, чтобы в конечном счёте утопить Россию в крови.