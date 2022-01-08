Сотни выброшенных нераспроданных ёлок, которые оказались на улицах Ростова-на-Дону, стали поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 8 января в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Погожев ИА REGNUM Продавец елок

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»Если бы барыги не гнули цены, то все ёлки давно бы раскупили, а так половину на свалку отправят», — считает Алексей А.

Многие пользователи пришли к выводу, что уличные торговцы просто не удержали свою жадность, слишком сильно завысили цена на ёлки и не смогли продать свой товар, поэтому они решили сэкономить на утилизации деревьев.

Иероним Босх. Жадность (фрагмент картины «Семь смертных грехов и четыре последние вещи»). 1475-1480

«Я не понимаю: зачем ставить такие цены, чтобы потом выбросить? В чём прикол? От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Ну, люди купят всё до одной, если дешевле, а так втридорога и на мусор. В чём смысл? Так во всех магазинах. Лупят цены в 3−4 раза выше адекватного уровня, потом по акциям просрочку списывают», — написала Наталья С.

Некоторые комментаторы отмечают, что торговцы ёлками поступили совершенно безответственно и бесчеловечно, срубив кучу прекрасных и красивых деревьев, но не продав их, просто скинули свою проблему на голову местным жителям.

«Это как с продуктами! Лучше раздавить трактором, чем раздать людям. В России только так и никак иначе», — пишет Timur S.

Rospotrebnadzor.ru Уничтожение продуктов

Часть людей полагает, что неправильно ждать, что в России начнётся безвозмездная раздача чего-либо, потому что даже при торговле ёлками необходимо соблюдать те или иные требования, а значит, раздавать срубленные деревья просто так нельзя.

«А кому их раздавать? Кому попало? Нет, если они незаконно вырублены, значит, не должны доставаться никому. Иначе все начнут безответственно относиться как к российскому законодательству, так и к нашим лесам», — поделился своим мнением Павел О.

Ряд пользователей указывает на то, что российским гражданам пора бы уже отказаться от покупки свежесрубленных некогда живых ёлок в пользу искусственных деревьев, которые могут радовать своих владельцев не одно десятилетие.

«Жалко ёлочки. И вообще — это прошлый век. Сейчас можно купить пушистую искусственную елочку, одну и сразу лет на 10 хватит, к тому же дешевле обойдётся. Если уж кому-то нужен хвойный запах, то такой человек может вокруг хвойным ароматизатором побрызгать», — советует Кристина В.

«Пора уже запретить вообще вырубку елей на Новый год. Есть ведь многоразовые искусственные, коих всяких на любой вкус имеется», — отмечает Сергей Д.

Отдельные комментаторы отмечают, что живые ёлки продавать можно, но только с перспективой их дальнейшего существования в виде городских насаждений.

«А может, лучше брать ёлки в аренду с горшком? А после высаживать в черте города? Власти тратят на озеленение приличные деньги и люди тратят на хвойные приличные деньги, но между собой эти линии не пересекаются», — заметил Nikita S.

Напомним, 7 января жители Ростова-на-Дону стали жаловаться в социальных сетях на образовавшиеся на улицах города свалки нераспроданных ёлок. Очевидцы сообщают, что торговцы банально бросили неликвидный товар на месте бывших торговых точек, поэтому властям города предстоит утилизировать сотни выброшенных деревьев.