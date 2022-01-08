Решение мэра Львова Андрея Садового принять участие вместе со своими сыновьями в стрельбище в рамках подготовки к формированию отрядов территориальной обороны, чтобы научиться противостоять Москве, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 8 января в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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«Такие большие и добрые праздники сейчас, а некоторые люди просто изрыгают ненависть. Как ему вообще в голову такая идея пришла?! Кошмар!» — ужасается Ирина И.

Многие пользователи оказались шокированы тем, что мэр Львова занимается откровенным кощунством, потому что учит собственных детей тому, как убивать российских граждан, да ещё и во время рождественских праздников.

.president.gov.ua Андрей Садовый

«Я боюсь, что, если начнётся какой-нибудь конфликт, они детей отправят на убой в первую очередь, а за ними беременных женщин. На Украине не правительство, а дерьмо собачье», — написал Ali A.

Некоторые комментаторы напомнили о том, что Украина и сама прекрасно себе разваливается, поэтому учить детей сопротивлению кому бы то ни было — глупо, потому что взрослая часть населения страны сама не особо рвётся в бой.

«Сами свои территории теряют, а воевать учат почему-то детей. Сами-то боятся! А вот детей не жалко», — пишет Людмила Н.

Часть людей отмечает, что Львову стоит ждать удара от кого угодно, но только не от России, которой совершенно не нужно враждебно настроенное население данного региона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Местечковый нацист. Садовый, учить детей защищать свою землю нужно, но почему от России? Львов откусят от Украины, конечно, с другой стороны. Западные «партнёры» уже давно свои зубы точат», — отмечает Александр К.

Ряд пользователей удивляется тому, что европейские организации молчат по поводу того, что украинские чиновники тренируют детей убивать соседей.

«Данные факты необходимо сообщить европейским организациям по защите детей, причём немедленно! Украинские власти собираются детей превратить в боевиков!» — поделилась своим мнением Sevdalina N.

Отдельные граждане считают, что мэру Львова стоило бы заниматься преобразованием города в его лучшую версию, а не учить детей, как стрелять в других людей.

«Лучше бы занялся своими прямыми обязанностями и на личном примере, с метлой и лопатой, научил работников «ЖЭКов» убирать. А то город запущенный, грязный, не ухоженный, обшарпанные фасады и парки, дороги и тротуары — все в выбоинах, а он туда же. Всё им война одна», — указывает Elena V.

«А кроме войны у украинских чиновников есть идеи по поднятию уровня экономики? Или кому война, а кому мать родна?» — интересуется Наталия М.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

«А ведь наверняка этот персонаж пионером был и комсомольцем! Лучше бы рассказал детям, как бандеровцы резали своих же сограждан после войны! Да и во время! Там такой кошмар, который детям укажет, кто друг, а кто враг», — считает Лариса Ф.

Напомним, 7 января мэр Львова на Украине Андрей Садовый сообщил на своей странице в Facebook о том, что вместе со своими сыновьями принял участие в стрельбище в рамках подготовки к формированию отрядов территориальной обороны, чтобы научиться противостоять Москве.