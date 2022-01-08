Президент Украины Владимир Зеленский попросил «всех своих друзей в Сенате США» поддержать закон о защите энергетической безопасности Европы, который позволит ввести широкий пакет санкций против газопровода «Северный поток — 2». Об этом 8 января украинский лидер написал в своем микроблоге в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Цитата из к/ф «Слуга народа 3». реж Алексей Кирющенко. 2019. Украина Зеленский

Украинский лидер также выразил благодарность в адрес сенаторов Теда Круза и Чака Шумера за согласие поставить на голосование вопрос остановки газопровода «Северный поток — 2».

Заявление Зеленского обсудили на украинских телеграм-каналах «Наглый», Klymenko Time и «Новое Издание».

U.S. Senate Тед Круз

«Всем, похоже, абсолютно всё равно, к чему там кого призывает Киев. По-моему, их уже давно никто не спрашивает и не слушает», — отреагировала Nata V.

«Так и хочет, чтобы народ с голоду сдох от платёжек по газу. Россия сказала, что с запуском СП-2 газ будет дешевле, в том числе для Украины… На кого… [Зеленский] работает?» — задалась вопросом Alisa Fox.

«Пускай борщ в Европу по трубе гонят!!!» — в шутку призвал Украину Дима И.

«Украина переживает за Европу. Через СП-2 Россия может перекинуть своих агентов Кремля. А в Украине уже знают, как с ними бороться, с этими агентами Кремля, которые по трубе идут в Европу. Украина их отлавливает и забирает себе. Кстати, наверное, поэтому в Украине столько агентов Кремля», — иронизирует Том Н.

«Как же ему хочется «вонючего» газа», — с сарказмом добавил «Телегамм».

»Он просит от своего имени или от лица всего народа?» — поинтересовался один из комментирующих.

«А почему Германию не просит?» — смеется Стас.

«Зеленский выступил против большинства немецких граждан, ожидающих запуск СП-2. Мерседесов ему больше не выдавать!» — написала Лизанька.

Nord Stream 2. Paul Langrock «Северный поток — 2»

«Интересно, вот если Россия в убыток себе возьмёт и не будет вообще газ поставлять в Европу, Зеленский что, будет просить Конгресс насильно продавать газ?» — недоумевает Alexander S.

«Энергетическая безопасность будет, если в обход Украины пойдет газ. Тем более «агрессивный и вонючий» российский газ почему должен идти через Украину, если идёт война «украинско-российская», — с сарказмом поинтересовался dima Ff.

«Думает, что из-за него они поссорятся со своими стратегическими партнерами…» — отметил Victor.

«А почему только против СП-2? А не, например, против СП-1? Чем они отличаются? И какое отношение Украина имеет к СП-2? Как клоун после этого собирается выстраивать отношения с Германией и Австрией?» — не понимает Александр.

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«Эта музыка будет вечной…» — пишет Sergey G.

«Вижу в этом опять двойную игру… Байден не поддержал санкции против СП-2, но зато в Германии идёт пропаганда против сертификации… Хотя раньше было наоборот… Когда уже поймут и осознают, что без России нет Украины… Распродадут, развалят, разграбят», — добавил Eugenio.

«А потом просит Россию продолжать поставки через Украину с 50% скидкой. Ну это как на каждом углу кричать всем, что хлеб у этого пекаря плохой, а потом просить у него три корочки хлеба…» — отреагировал Андрей.

«Энергетическая безопасность Европы это как раз скорейший запуск СП-2. Что оно бредит?!» — подытожил Antuan E.

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