8 января 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили результаты опроса института Infratest dimap для телеканала ARD, в соответствии с которыми порядка 60% жителей Германии поддерживают запуск в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2» (СП-2).

Мирослава Романенко, , 15:24 — REGNUM Порядка 60% жителей Германии поддерживают запуск в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» (СП-2). Это следует из обнародованных 6 января результатов опроса института Infratest dimap для телеканала ARD.

Газопровод «Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Aксель Шмидт

Согласно данным опроса, в поддержку реализации проекта выступили 70% жителей востока страны и 57% жителей западной части Германии. Вместе с тем против реализации проекта выступили 28% опрошенных, 30% из которых живут на западе страны, а 18% — на востоке.

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Результаты опроса обсудили на украинских телеграм-каналах «headlines Украина» и «Наглый». Многие отметили, что вовсе не удивительно, что проект пользуется такой поддержкой среди жителей Германии, так как газопровод для немцев выгоден.

«Ничего личного, просто бизнес…» — написал Александр.

«Ну и молодцы, хоть там умные люди», — отметила Лана.

«А чё им не поддерживать, это же в их интересах», — добавил Y&Y.

«Да никто и не сомневался. Какая проблема для немцев может быть в дополнительной трубе в Германию, будет им газа навалом…» — отреагировал Дмитрий.

Газопровод «Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Nikоlai Ryutin

«Ну они же из своего кармана платят, а карман там здоровски прохудился», — отметил Иван И.

«Интересно, а почему немцы в принципе должны были страдать из-за Украины?» — не понимает Eugen T.

«Если Европа ещё немного повыпендривается, то Россия может поменять рынки продажи газа. Деньги, потраченные на «Северный поток — 2», они уже отбили. Китай хочет покупать российский газ», — написал Сергей С.

«А чего бы это им не поддерживать СП??? Им что, газ дешевый не нужен? А незалежна будет у них по реверсу втридорога покупать. Зато патриотично!» — с сарказмом добавила Elena.

«И это естественно. Никто не хочет платить в три раза дороже», — комментирует Сергей.

«60% немцев еще не поняли, что им лучше покупать российский газ через Украину, чем напрямую у России. Через страну, в которой завтра война, по заверениям американских газет», — с сарказмом добавил Vova.

Газоизмерительная станция «Суджа» на российско-украинской границе Gazprom.ru

«Что-то мало… 60%… Надо ещё подождать с месяц… Шоб подморозило… [немцев]», — не без иронии заключил Сергей.

Отметим, 8 января в своем микроблоге в Twitter президент Украины Владимир Зеленский от возглавляемого им государства попросил «всех своих друзей в Сенате США поддержать закон о защите энергетической безопасности Европы». Также украинский лидер выразил благодарность в адрес сенаторов Теда Круза и Чака Шумера за согласие поставить на голосование вопрос остановки газопровода «Северный поток — 2».