Известие о том, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в связи с массовыми беспорядками направила в Казахстан миротворцев, активно комментируют в социальных сетях. Многие люди полагают, что это единственно верное решение, которое поможет властям республики остановить экстремистов, мародерства и убийства. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее интересные суждения.

Иван Шилов ИА REGNUM ОДКБ

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«Наконец-то ОДКБ выполнит свое предназначение», — заметил Тимур Фаткуллин.

«Надо там порядок навести!» — поддерживает Андрей.

«ОДКБ с охраной стратегических объектов здорово подсобит казахстанским силовикам. Теперь казахи могут все ресурсы и силы направить на подавление вооруженных мятежников», — соглашается Виктор.

«Уже было не раз. В чужой стране миротворить всегда плохо. Только врагов наживать», — отмечает Светлана.

«Конечно, мои однополчане выполнят поставленную задачу, но главное, чтобы вернулись все живыми и здоровыми. Слава ВДВ!» — подчеркнул житель Липецкой области.

Odkb-csto.org Коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности

«Не вспоминаются исторические примеры миротворчества в революции. Эта миссия будет бесконечной и плохо кончится прежде всего для миротворцев», — замечает Z.

«За миротворцев переживать не стоит — они свое быстро отработают, а дальше казахстанские власти сами будут справляться. А вот для майданных злонамеренных засланцев наступают плохие времена, так что у вас есть явный повод для беспокойства», — парирует Иван.

«Ну всё, Россия теперь оккупанты, прямо идём по сценарию, заготовленному нам НАТО», — сокрушается Оксана Заводовская.

«Удачи парни! Чтобы все вернулись домой, к семьям без потерь», — пожелал Максим.

«Российские миротворцы-помощники, всегда в первых рядах. Остальные-то не шибко и торопятся помогать казахам. Выжидают», — замечает Н.

«В Казахстан выдвигается рота спецназа 76-й дивизии ВДВ, а также рота 45-й бригады спецназа ВДВ. Работайте, братья! Протест окончен. Расходимся», — предлагает Денис.

«Воины ВДВ, спаси и сохрани всех вас Господь!» — напутствовал Иван Казаковцев.

Как сообщало ИА REGNUM, началу беспорядков в Казахстане предшествовало повышение цен на газ. Мирные протесты быстро перешли в погромы и мародёрство. В Нур-Султане с 5 по 19 января введено чрезвычайное положение. Захвачена резиденция президента Казахстана в Алма-Ате. Пострадали более тысячи человек, из них почти 400 госпитализированы.

Odkb-csto.org Никол Пашинян Председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ

В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 г., в Республику Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности. Их численность — всего 3,6 тыс. чел, а задачи состоят в «наблюдении за выполнением условий перемирия и соглашения о прекращении огня, содействии созданию безопасной обстановки в кризисных районах» и «обозначении зон ответственности, разъединении конфликтующих сторон, создании демилитаризованных зон, зон разъединения, гуманитарных коридоров, содействии деконцентрации сил сторон, предотвращении их перемещений и столкновений в этих зонах».

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