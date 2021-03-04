Брянск, , 11:22 — REGNUM Тренировочную летнюю базу для зимних видов спорта планируют создать на основе СДЮСШОР по лыжному спорту в Брянске. Власти рассчитывают сделать её лучшей в Центральном федеральном округе, сообщили ИА REGNUM 4 марта в пресс-службе правительства региона.

В брянской лыжной школе ведут работу девять тренеров, спортивную подготовку проходят 240 спортсменов. На базе СДЮСШОР сертифицированы и аккредитованы пять лыжных трасс, лыжный стадион. Кроме того, они сертифицированы и внесены в Единый государственный реестр Минспорта России.

«Мы должны сделать всё, чтобы наши дети занимались спортом, и это было престижно. Александр Большунов сегодня — лучший в мире, душа радуется! Парень вырос в деревне, а если бы там были все условия для занятий спортом, если бы была хорошая лыжная трасса? Это ведь не такие большие затраты, денег минимум нужно, чтобы подвести воду и поставить снеговую пушку, чтобы можно было заниматься зимой, когда нет снега. Денег — минимум, а какое большое дело для детей и их родителей!» — сказал в ходе рабочего визита в лыжную школу губернатор Александр Богомаз.

Глава региона предложил сократить трудоёмкий проект по строительству инфраструктуры для обеспечения тренировок искусственным снегом. Вместо водонапорной башни, мощной насосной станции, резервуара с водой и бетонных плит экономически выгодно сделать скважину — техническую воду из неё будут подавать для снежных пушек и ружей, что позволит быстрее готовить трассы.

Принято решение оборудовать для спортсменов специальную лыжероллерную трассу. Руководитель областной СДЮСШОР, заслуженный тренер России Николай Нехитров предложил создать на базе школы тренировочную площадку, которая отвечала бы требованиям подготовки сборной команды России и стала лучшей в ЦФО. Типовой проект выберут после консультаций со специалистами Министерства спорта РФ.