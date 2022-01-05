В Казахстане 2022 год начался с резкого повышения цен на газ для автомобилей, произошедшего параллельно с непрерывным удорожанием других видов топлива и социально значимых товаров. Это стало причиной акций протеста, которые начались на западе республики и постепенно распространились почти на половину областей Казахстана.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты

Протесты в Казахстане обсудили в социальной сети Facebook на страницах украинского политолога Юрия Дудкина, а также украинского журналиста Дмитрия Васильца.

«Проба на выживаемость власти. В Казахстане массовые акции протеста — якобы из-за увеличения тарифов на газ. Заблокированы госучреждения, многие СМИ закрыты, Интернет не работает. Толпы людей оказывают отчаянное сопротивление силовикам, избивая их, отнимая снаряжение. Протестующие повсеместно требуют отставки правительства. Ситуация ухудшается с каждым часом. Иностранные СМИ отмечают слаженную работу протестных групп по управлению многотысячными толпами людей. Например, в Алматы. Эпоха «цветных революций» не закончилась», — написал на своей странице в социальной сети Facebook украинский политолог Юрий Дудкин.

Цитата из видео «Протест в Уральске переместился в центр города на Абая» на Youtube

«В Белоруссии провалились, здесь решили не раскачиваться, а сразу переть напролом, чтобы власть не опомнилась и не начала действовать. Желаю казахам устоять и не превратиться в окраину (Украину. — О. П.)», — написала Ирина Г.

«Очередной майдан, организованный для установления марионеточного, прозападного правительства», — добавил Владимир М.

«Дуплет по России и Китаю. Ждали давно», — отреагировал Игорь П.

«Что-то это напоминает», — Elen S., вероятно, провела аналогию с киевским майданом 2014 года.

«Вполне закономерно казахи шли по украинскому пути самостийности, уверовав в свою избранность. Вот теперь это испытание для власти, насколько «кишка крепка». Ну, а рука «мирового сценариста» чувствуется…» — написал Александр А.

«Экспансия Запада на Восток. Сценарий почти не меняется. А политики разных рангов в США и Европе будут говорить об ущемлении демократии. Забывая при этом, что на своих митингующих они спускают собак», — отметил Konstantin R.

«[Заместитель госсекретаря США Виктория] Нуланд с печенюхами вылетела уже?» — с сарказмом поинтересовалась Любовь О., проводя параллели с украинскими событиями 2014 года.

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Виктория Нуланд

«Запад выкладывает последние козыри на стол перед переговорами с РФ», — считает Александр А.

«Как показывает опыт, не нужно допускать эти майданы! Разгонять в первые дни, а кто сопротивляется, пусть суток 15 подостынут и поразмыслят!» — написал Руслан Х.

«Отдадим казахам свои грабли, может, у нас что-то в лучшую сторону изменится», — иронизирует Дмитрий К.

«А печеньки уже подвезли?» — шутит Oleg D.

«Судя по видео с Казахстана, видимо, запланирована очередная «цветная революция». Официальная причина начала протестов по всей стране повышение цены на автомобильный газ с 3,5 гривны за литр до 7,5 гривны в течение года. Лирическое отступление: в Украине автомобильный газ уже под 19 гривен за литр, никто никуда не выходит… Хочется пожелать братьям казахам благоразумия и здравомыслия, а также проанализировать опыт Украины. Наши «майдановцы», помню, тоже требовали понижения тарифов ЖКХ, в итоге организаторы и бенефициары «майдана» подняли цену на тарифы в десятки раз», — пишет 4 января на своей странице в социальной сети Facebook украинский журналист Дмитрий Василец.

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Отметим, 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра страны возложено на Смаилова Алихана.

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