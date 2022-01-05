Нур-Султан, , 09:11 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января на фоне акций протестов в ходе совещания сделал ряд срочных распоряжений, касающихся социально-экономических вопросов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Касым-Жомарт Токаев Duma.gov.ru

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Сообщается, что Токаев ввёл государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо сроком на 180 дней.

«Важно понимать, что постоянно продавать себе в убыток никто не будет. Страна может остаться без инвестиций в газовую и газоперерабатывающую отрасли и, соответственно, без газа. Поэтому без системных, но продуманных и поэтапных реформ не обойтись», — сказал президент.

Он также поручил ввести регулирование цен социально значимых товаров на уровне руководства регионов и создать общественный частно-государственный фонд по проблемам здравоохранения и детей. Кроме того, Токаев распорядился рассмотреть вопрос о субсидиях социально уязвимым группам на аренду жилья, начать разработку закона о банкротстве физических лиц и обсудить необходимость ввести мораторий на повышение цен на услуги ЖКХ.

Напомним, в Казахстане с 1 января стоимость жидкого газа для автомобилей начали определять на торгах. После этого цены на топливо скакнули более чем вдвое, что вызвало многочисленные протесты. Несмотря на заявление представителей правительства о снижении цен до прежнего уровня, в ряде городов страны начались беспорядки. Токаев ввёл в стране чрезвычайное положение и отправил правительство в отставку.

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