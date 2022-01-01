Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что Запад поможет Украине отбить «российское вторжение» и «покончить с Россией». Об этом чиновник рассказал в интервью YouTube-каналу Politeka.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Если они [Россия] на эту авантюру готовы пойти, это значит только одно — они настолько оторвались от реальности, что просто неадекватно оценивают силы сторон. А в армии и военном деле есть две ошибки, которые непростительны и все ломают: недооценка противника и переоценка себя. Они как раз в эти ошибки попали, ну так мы их отрезвим очень быстро, как только они придут, моментально. Трезвость наступит в течение первых трех дней», — приводит слова чиновника украинское издание «ШарийNET».

Политик также считает, что вооруженные силы России сразу же поймут, «куда они вляпались». Запад, по мнению украинского чиновника, поможет украинской стороне отбить «вторжение» и «покончить с Россией и положить конец этой российской истории».

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

Заявление украинского чиновника обсудили на страницах издания «ШарийNET» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие подвергли мнение чиновника критике, отметив, что Запад не будет «заступаться за Украину», а трезво оценивать свои силы как раз стоит украинской стороне.

«Им самим бы отрезветь не помешало», — отреагировал Виктор К.

«Ему не надоело позориться?!» — недоумевает Толик Ч.

«Да это же Ганс Христиан, он же Андерсен», — шутит Георгий К.

«Твои эксперты сообщают, что ВСУпродержатся 10 минут! Какие три дня? Ты о чем? Через три дня вы вспомните гимн СССР наизусть и будете знать и петь гимн России! Стратег! Тьфу!» — добавил Андрей Ф.

«Моська лает на Слона…» — написал Александр Б.

«Арестович — пародия на Остапа Бендера. Заграница нам поможет», — смеется Александр Г.

Цитата из х∕ф «Двенадцать стульев». Реж. Марк Захаров. 1976. СССР Остап Бендер

«Языком уже до Урала дошел…» — пошутил Ihor K.

«Они дядю позовут. Сэма», — иронизирует Андрей Л.

«А вот и «героические» новогодние эпосы для тамошнего плебса подвезли…» — с сарказмом написал Александр Ю.

«Ощущение, что ему за этот постоянный… [трёп] неплохо приплачивают. Иначе не объяснить», — отреагировала Татьяна М.

«Кто сказал, что Запад поможет? Они только обещать умеют. Да он правильно сказал про переоценку своих сил, но это касается Украины, а не РФ», — пишет Василий С.

«Я так смотрю, что это «чудо» Новый год начал справлять сильно заранее…» — пошутила Наталья Р.

«Герои диванные — они такие», — с сарказмом резюмировал Владимир Ш.

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