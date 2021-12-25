25 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что украинцы придумали Российскую империю и СССР.

Мирослава Романенко, , 13:58 — REGNUM Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинцы придумали Российскую империю и СССР. Об этом украинский чиновник рассказал в эфире YouTube-канала Politeka.

Тонущая Украина Никита Устинов © ИА REGNUM

«Мы авторы этих двух империй», — считает чиновник.

По словам чиновника, в СССР было много героев с фамилией, заканчивающейся на «-енко». Также, по мнению политика, создателем Российской империи был выпускник Киево-Могилянской академии Феофан Прокопович и гетман Войска Запорожского Иван Мазепа.

Заявление Арестовича обсудили на украинских телеграм-каналах «Крокодил» и «Новое Издание». Многие критически восприняли слова Арестовича.

«Ну да, Адама звали Микола (Николай — М. Р.), а Еву — Марічка (Мария — М. Р.)», — иронизирует один из комментирующих.

Мова Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это мелочь в сравнении с котлованом Черного моря, который вырыли укры», — с сарказмом добавила Таня.

«Прямо по классику (Михаил Булгаков «Собачье сердце» — М. Р.): «Вы, Шариков, ерунду говорите. И самое обидное, что говорите её уверенно и безапелляционно», — пишет Vladimir S.

«Ну вот, получается все эти репрессии, голодоморы и прочие гулаги устраивали украинцы», — с сарказмом написал User name.

«Городской сумасшедший», — отреагировал Ярп.

«Ну СССР был «источником зла и несчастья людей», СССР «напал на Европу» и «дружил с Гитлером»…и всё это создала Украина? Так при чем тут Россия?» — иронизирует Patrick.

«Великий историк Арестович!!!» — смеется Владимир Васильевич.

«Люди, которые должны принимать лекарства — принимают законы…» — отметил Сергей.

«Ему бы медосмотр пройти… совсем плох…» — пошутила Юлия.

«Сначала Украина создала СССР, а потом СССР нас оккупировал?» — недоумевает Valentina.

«Неудивительно, что Зеленский несет столько чуши. С такими-то советниками», — добавил Геннадий.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я у шоци (в шоке — М. Р.), если не сказать большее об этом клоуне. Скоро он заявит, что человечество произошло от украинцев, а не от обезьян», — написал Dmitrii.

«И они готовы встречаться и разговаривать [с Россией]…» — задумался MsksimusDi.

«Есть такое предчувствие, что эти черти наговорят себе на трудное будущее…» — пишет Андрей.

«А потом… удивляются, почему с ними Путин не собирается общаться», — отреагировал Виталий П.

«Затхлая Московия»? А прочему украинские классики бежали из родной Украины, предпочитая «затхлый» воздух Санкт-Петербурга? За бани вообще промолчу, «украинская баня» — есть подобный термин и традиция?» — задалась вопросом Лора.

«Как раз Советского Союза для таких и не хватает, а ещё лучше — Сталина», — написала Елена Ц.

«А когда придумали, не уточнил? Наверно, в тот самый момент, когда бегали в эту «ненавистную» Москву просить помощи от польских набегов?» — задался вопросом Янко.

«А не посадить бы Арестовича по статье о декоммунизации? Чистосердечное можно сказать произнес. «Придумал «тюрьму народов», — пошутил Maksik G.

«После такого с этой властью Россия не захочет вести какой-либо диалог! Огромная проблема с дипломатией, пробивается очередное дно. Таких обычно вычёркивают из общения!» — подытожил Vadim.

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