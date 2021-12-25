Мирослава Романенко, 25 декабря 2021, 13:58 — REGNUM Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинцы придумали Российскую империю и СССР. Об этом украинский чиновник рассказал в эфире YouTube-канала Politeka.
«Мы авторы этих двух империй», — считает чиновник.
По словам чиновника, в СССР было много героев с фамилией, заканчивающейся на «-енко». Также, по мнению политика, создателем Российской империи был выпускник Киево-Могилянской академии Феофан Прокопович и гетман Войска Запорожского Иван Мазепа.
Заявление Арестовича обсудили на украинских телеграм-каналах «Крокодил» и «Новое Издание». Многие критически восприняли слова Арестовича.
«Ну да, Адама звали Микола (Николай — М. Р.), а Еву — Марічка (Мария — М. Р.)», — иронизирует один из комментирующих.
«Это мелочь в сравнении с котлованом Черного моря, который вырыли укры», — с сарказмом добавила Таня.
«Прямо по классику (Михаил Булгаков «Собачье сердце» — М. Р.): «Вы, Шариков, ерунду говорите. И самое обидное, что говорите её уверенно и безапелляционно», — пишет Vladimir S.
«Ну вот, получается все эти репрессии, голодоморы и прочие гулаги устраивали украинцы», — с сарказмом написал User name.
«Городской сумасшедший», — отреагировал Ярп.
«Ну СССР был «источником зла и несчастья людей», СССР «напал на Европу» и «дружил с Гитлером»…и всё это создала Украина? Так при чем тут Россия?» — иронизирует Patrick.
«Великий историк Арестович!!!» — смеется Владимир Васильевич.
«Люди, которые должны принимать лекарства — принимают законы…» — отметил Сергей.
«Ему бы медосмотр пройти… совсем плох…» — пошутила Юлия.
«Сначала Украина создала СССР, а потом СССР нас оккупировал?» — недоумевает Valentina.
«Неудивительно, что Зеленский несет столько чуши. С такими-то советниками», — добавил Геннадий.
«Я у шоци (в шоке — М. Р.), если не сказать большее об этом клоуне. Скоро он заявит, что человечество произошло от украинцев, а не от обезьян», — написал Dmitrii.
«И они готовы встречаться и разговаривать [с Россией]…» — задумался MsksimusDi.
«Есть такое предчувствие, что эти черти наговорят себе на трудное будущее…» — пишет Андрей.
«А потом… удивляются, почему с ними Путин не собирается общаться», — отреагировал Виталий П.
«Затхлая Московия»? А прочему украинские классики бежали из родной Украины, предпочитая «затхлый» воздух Санкт-Петербурга? За бани вообще промолчу, «украинская баня» — есть подобный термин и традиция?» — задалась вопросом Лора.
«Как раз Советского Союза для таких и не хватает, а ещё лучше — Сталина», — написала Елена Ц.
«А когда придумали, не уточнил? Наверно, в тот самый момент, когда бегали в эту «ненавистную» Москву просить помощи от польских набегов?» — задался вопросом Янко.
«А не посадить бы Арестовича по статье о декоммунизации? Чистосердечное можно сказать произнес. «Придумал «тюрьму народов», — пошутил Maksik G.
«После такого с этой властью Россия не захочет вести какой-либо диалог! Огромная проблема с дипломатией, пробивается очередное дно. Таких обычно вычёркивают из общения!» — подытожил Vadim.
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