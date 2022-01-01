Украина заинтересована в долгосрочном контракте на поставку газа, так как украинская сторона платила бы меньше за топливо, а судьба контракта на транзит российского газа через украинскую ГТС после 2024 года зависит от Киева. Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский экономист Юрий Атаманюк.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Украины

Комментируя дальнейший контракт на транзит российского газа через Украину (после 2024 года), эксперт напомнил, что в свое время украинской стороне предлагали газотранспортный консорциум, но Киев отказался от данного предложения.

«У нас изначально была возможность, еще в 90-х годах, и это предложение было и от Российской Федерации, и от Германии, которая выступала, в принципе, от Европы: давайте сделаем газотранспортный консорциум… Но… не пустили. В итоге превращаемся в металлолом. Как будет дальше (после 2024 года, когда закончится действующий контракт на транзит газа. — М. Р.), это опять зависит от нас…» — сказал Атаманюк.

Он также добавил, что и Россия, и Украина заинтересованы в долгосрочных контрактах на поставку голубого топлива.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Газ на Украине

«Россия заинтересована в длительных контрактах… Потому что сегодня газ на пике… Невозможно нормально формировать бюджет государства, расходную часть, поддерживать инфраструктуру, когда такие скачки… Поэтому страна заинтересована в длительном контракте… И нам же это интересно. Мы сегодня бы получили газ, ну пусть, по немецким и венгерским ценам, больше бы нам точно не дали… Можно было бы это сделать и развивать нашу экономику, но мы продолжаем играть с националистами…» — резюмировал он.

Заявление эксперта обсудили на YouTube-канале «Наш».

"Если бы не было 2014 года, и бороться было [бы] не за что. Газ был бы дешевле, чем в той же Германии… Но, как говорится в пословице, «За что боролись, на то и напоролись». Хотелось в Европу — получите и распишитесь», — написал Григорий С.

«Кричали: [Крымский] мост не построят! Построили! Кричали: трубы не будет! Есть труба и уже гудит! А вам труба!» — с сарказмом добавил Владимир Щ.

«От вас не зависит ничего. Какой еще консорциум? Консорциум был нам (России. — М. Р.) нужен для того, чтобы мы не тратили деньги на постройку других газопроводов. А сейчас мы их уже построили. Зачем нам консорциум с вашей ржавой полудохлой трубой, когда у нас есть новенький с иголочки «Северный поток»?» — возразила Наталья И.

«СП-2 будет запущен, хотим мы этого или нет. Этот процесс был упущен, когда он начинал строиться. Но наше руководство все про*рало и не сделало ничего, чтобы остановить этот процесс…» — пишет «Политикус».

"Начните думать о себе: покупайте газ напрямую — и будет дешевле для людей. «Нафтогаз» думает о своём благополучии, а не людей…» — пишет Виктор Р.

Gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» короче украинской ГТС. [За] транзит не надо платить… Транзит через Украину дорогой, а если добавочные мощности, то в два раза [дороже]. После 2024 [года] цена будет реальная», — считает Самбай Б.

«За газ вы уже поборолись… и даже победили его… Давайте уже уголь побеждайте», — иронизирует Rinat.

«Пока до каждого украинца не дойдёт, что вся русофобия оплачивается их правительствами из их же карманов, всё так и будет продолжаться. Карманы тех, кого люди в последние годы выбирают во власть (президенты, депутаты ВР (Верховной рады. — М. Р.) и [депутаты] на местах, правящие партии), ну никак не страдают, а даже наоборот — пополняются втихаря. Порошенко за годы войны и президентства стал в два раза богаче. Зеленский идёт по тому же пути. И надо навсегда забыть слова «халява» и «наші західні друзі» (наши западные друзья. — М. Р.)», — подытожил «рядовой пехотный Ваня».

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