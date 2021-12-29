Москва, , 18:15 — REGNUM Близится к завершению заполнение газом второй нитки газопровода «Северный поток 2», заявил 29 декабря президент России Владимир Путин на совещании по вопросам осенне-зимнего отопительного сезона.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Aксель Шмидт

По его словам, о заполнении второй нитки газом позднее доложит председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

Тем не менее, российский президент отметил, что процесс должен завершиться 29 декабря.

«Сегодня должна быть завершена процедура заполнения техническим газом второй нитки «Северного потока 2». Первая нитка была заполнена в октябре. Этот новый маршрут безусловно послужит для стабилизации цен на европейском рынке», — рассказал Путин.

Напомним, полноценная работа газопровода «Северный поток 2» должна начаться после завершения его сертификации.

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