Эстония планирует предоставить Украине военную помощь. Об этом 30 декабря заявил начальник отдела международного сотрудничества эстонского министерства обороны Пеэтер Куймет, сообщает ERR.ee.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Больше текста, чем оружия

По словам чиновника, Таллин поможет Киеву противотанковыми ракетными комплексами Javelin и 122-мм гаубицами. Представитель оборонного ведомства Эстонии также пояснил, что принятие окончательного решения о таком решительном шаге зависит от США, Германии и Финляндии, так как они, как бывшие владельцы вооружения, могут не дать на это разрешения Таллину.

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Новость обсудили в телеграм-канале украинского интернет-журнала «Новое Издание». Многие усмотрели в данной новости повод к иронии и сарказму.

«Джавелин» — одна штука», — смеется Anthony V.

«Команды «принеси «джавелин» хозяева не давали», — иронизирует Дмитрий М.

«Они реально думают, что древние «джавелины» чем-то помогут сильнейшей армии Европы по версии Зеленского», — добавил «Kіевлянинъ».

Mod.uk Пуск ракеты из ПТРК Javelin

"Целых 2 гаубицы и один «джавелин». Их на ослах привезет вся армия Эстонии — все 3 человека», — пошутил Gordon Kast.

«Н-независимость», — смеется Сергей.

«Они уже поняли, что это устаревшее *овно и его легче подарить, чем утилизировать», — добавил Максим К.

«Но с одним условием: Янукович должен покинуть пост президента», — шутит Валерий.

«То есть те, у которых срок хранения заканчивается, впарят…» — предположил V V.

«Вот она — настоящая независимость. Это её нам обещали на Майдане?» — с сарказмом поинтересовался Slava P.

«Ещё одни независимые», — пошутила OlgaN.

«Это все ради мира», — с сарказмом пишет R G.

«Эстония — самостоятельное государство!» — иронизирует Slovonevorobei112.

«Короче, расклад такой: если у вас не будет бензина, а его у вас не будет в случае нападения России, как впрочем — газа и угля. Будете жрать свои «джавелины»… Дошло? Самая сильная армия Европы, как и вся Европа, на ГСМ «агрессора» ездит», — добавила Ляйсан С.

wilhei Старые канистры

«Расчет на лоха: «Мы для вас готовы на всё, только хозяева не велят. Дайте и нам колючей проволоки», — с сарказмом отреагировал Виктор.

«Обычная независимая страна с независимой политикой», — пошутил Andrey K.

«А сами чем обороняться от «русской агрессии» будут?» — в шутку задался вопросом Sergey R.

«Эстонская незалежнисть (независимость. — М. Р.)», — подытожил Lew.

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