Заявление высокопоставленного представителя Белого дома о том, что президент США Джозеф Байден в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным выразит готовность к дипломатии, а также готовность отстаивать интересы Украины в случае российского вторжения, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение на этот счёт 31 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Доминирование

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"Байден будет требовать от Владимира Путина остановить в России процесс восстановления суверенитета! Если Владимир Путин не станет прислушиваться к словам американского президента, тогда увидим усиление санкций и более активную конфронтацию с НАТО!» — предрекает Алексей С.

Многие пользователи пришли к выводу, что Белый дом пребывает уже какое-то продолжительное время в лёгкой форме шока из-за того, что им приходится делать крайне непривычные для них вещи, а именно — договариваться о чём-то с Российской Федерацией.

«США ведут свою игру без правил, но с Россией теперь надо считаться, правила соблюдать. Путин сможет договориться, отстоять свою страну, а Байдену придётся уступить, потому что правда на стороне Российской Федерации!» — написал Саша Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что необходимость диалога, договоров и установления «красных линий» говорит о том, что положение мира шатко, а значит, судьба России и США висит на волоске — у каждого есть свои слабые стороны.

«Вот так! Величие России стало настолько велико, что президент США вынужден разговаривать с Путиным и давать гарантии о том, что НАТО не нападёт на Россию — на самую могучую в мире ядерную державу! По идее, будь Россия столь мощна, то «красные линии» никто бы не пересекал самостоятельно, без всяких там гарантий», — поделился своим мнением Вячеслав О.

Whitehouse.gov Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден на встрече в Женеве

Часть людей полагает, что даже тогда, когда Байден клятвенно пообещает Путину не расширять НАТО на восток и даже подпишет соответствующую бумажку, всё равно нет никаких гарантий, что уже на следующий день Америка не нарушит свои обещания.

«А о чём Путину с Байденом разговаривать? Американцы недоговороспособны же! С ними вообще нельзя договориться ни о чём. Они любые соглашения рвут, когда им угодно. У них мания величия. Их только бить надо, чтоб понимали», — считает Александр В.

Ряд пользователей указывает на то, что подобные сложные разговоры дают США возможность одуматься и не совершать непоправимых ошибок во внешней политике, которые будут стоить миллионов и миллионов жизней.

«Это даёт надежду. Но совсем не радует попытка США протолкнуть свою озабоченность якобы агрессией России. Они не хотят признавать свою агрессию, агрессию фашиствующей Украины, устроившей геноцид собственного народа. Они в миллионный раз раздувают миф о российской якобы угрозе. Зачем? Да просто под шумок творят свои грязные дела, очередной раз прикрываясь нескончаемой ложью», — указывает Лариса Д.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден в Вашингтоне

«Самое забавное, что Украину, судя по всему, вообще никто не собирается о чём-либо спрашивать. Докатились, бедняги. Вот вам демократия, суверенитет и независимость!» — пишет Марина П.

Напомним, 30 декабря высокопоставленный представитель Белого дома в ходе телефонного брифинга сообщил о том, что президент США Джозеф Байден в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным выразит готовность к дипломатии, а также готовность защитить Украину в случае российского вторжения.