В нарушение Минских соглашений Украина продолжает наращивать военное присутствие на подступах к Донбассу и почти ежедневно ведёт обстрел, применяя тяжелое вооружение. В этом ей активно помогают США. По мнению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, главным в обеспечении безопасности в Донбассе станет «мир через силу».

После очередной провокации с кораблём «Донбасс» ВМС Украины в Керченском проливе начальник Генштаба Валерий Герасимов подтвердил, что США поставили Киеву противотанковые ракетные комплексы «Джавелин», назвал лживыми заявления зарубежных СМИ о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину, а также прямо сказал: «Обстановка на востоке Украины обостряется, однако любые провокации Киева по силовому урегулированию в Донбассе будут пресекаться».

Вслед за этим украинский президент Владимир Зеленский в интервью «1+1» 10 декабря сказал о возможности проведения на Украине референдума, касающегося Донбасса и не исключил, что в скором времени может провести прямые переговоры с Путиным. В соцсетях заговорили о невысоких умственных способностях украинского лидера, люди напомнили, что переговоры нужно вести не с Россией, а с Донбассом. Судя по риторике, этот как раз то, чего на самом деле не хочется украинским властям.

Накануне, 10 декабря, очередная провокация с беспилотников со взрывчаткой привела к гибели и ранению военнослужащих в Донецке. А внеочередное заседание Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины закончилось ничем. Украинские представители даже не подтвердили готовность дезавуировать заявления украинских военачальников, разрешающие украинским солдатам нарушать перемирие.

На пути подрыва мирных переговоров по реинтеграции Донбасса в состав Украины встал людоедский законопроект «Об основах государственной политики переходного периода». Он напрямую касается интересов России, поскольку речь в нем идет не только о Юго-Востоке, но также о Крыме и Севастополе, которые отнесены к временно оккупированным территориям.

Подробности о том, как Запад при помощи Украины пытается спровоцировать Россию на военные действия в Донбассе, а «Незалежная» обесценивает минские договорённости без формального отказа от них — в трансляции ИА REGNUM.

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