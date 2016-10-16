Кулеба раскрыл детали плана по созданию новых неприятностей для России
Украинские власти при поддержке своих партнёров на Западе разрабатывают новый план сдерживания России, но он в основном сохранит старые очертания: Москве сделают предупреждение, а если это не поможет, то будут введены санкции. Об этом 10 декабря написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в статье для журнала Foreigh Affairs.
Послав корабль управления «Донбасс» к Керченскому проливу и Крымскому мосту, Украина снова устроила провокацию, — как и в 2018 году. Киев же считает, что «все было по закону». В столице незалежной никак не хотят считаться с реалиями.
Прежде всего с тем, что в 2014 году Крым стал российским, что после этого статус Азовского моря радикально изменился. А это сулит и новые свары Киева и Москвы, и новые провокации украинцев. Проблема чрезвычайно сложная и запутанная. Азовское море все чаще превращается в «горячую точку».
Цитата канала «Комсомольская правда».
Сможет ли ДНР выжить без воды с Украины? Недавно губернатор подконтрольной Украине Донецкой области заявил, что уже заказан проект строительства водопровода в обход ДНР.
Сейчас подача воды в южную часть области осуществляется через территорию республики. Но если Украина в самом деле построит новый водовод, то после этого может оставить жителей ДНР без воды.
Как сказал каналу «Донбасс решает» гендиректор госпредприятия «Вода Донбасса» Виталий Кижаев, на этот случай Министерство строительства и ЖКХ ДНР разработало альтернативные варианты водоснабжения республики. Среди них — опреснение воды из скважин на территории ДНР и ее подача с территории России, из рек Дон или Северский Донец.
«Но как сказал покойный Захарченко, проще Славянск взять», — отметил Кижаев.
Именно возле Славянска берет начало канал «Северский Донец-Донбасс», обеспечивающий водой ДНР.
Cамолет радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint ВВС США впервые осуществляет полет вдоль линии соприкосновения на Донбассе.
Цитата канала «Военный осведомитель».
Песков: РФ не планирует вторжения на территорию Украины
Дмитрий Песков — пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина — заявил 11 декабря в интервью греческому телеканалу ANT1, что Москва не планирует вторжения на территорию Украины.
Экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко объяснил «Журналистской правде», зачем Украина устроила провокацию с кораблем и можно ли говорить о том, что Вашингтон приструнил Киев.
«Украину приструнили временно. На самом деле проект «Анти-Россия» будет продолжен Киевом. Внутри сотрудников администрации США нет единого мнения с президентом Байденом, о котором договорился с ним президент Владимир Путин во время переговоров.
Думаю, на Украине сейчас будет затишье перед бурей. Всё задуманное США и ее сателлитами (в том числе «гадким утенком» Англией, который гадит везде) продолжит воплощаться. Заявления лидеров европейских стран разные, в них нет единства. Пока Украина заляжет на дно, но ненадолго. Провокации продолжатся».
В Крыму ожидают новых провокаций со стороны Украины
Георгий Мурадов — вице-премьер правительства Крыма, постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ — считает, что «Украина снова может устроить провокации у границ РФ в Азовском и Черном морях».
Мурадов назвал маневр (совершен на текущей неделе) в Керченском проливе частью провокационной политики Киева, «которая выработана и внедрена» США и националистами из Украины «в виде т.н. международной платформы по «деоккупации» Крыма», передает РИА Новости.
Захотят ли дети, выросшие под обстрелами ВСУ, жить в автономии Украины?
Отдельные комментаторы отмечают, что жители ДНР и ЛНР уже по большей части российские граждане и вопрос интеграции республик в состав Российской Федерации — это лишь вопрос времени.
«Уровень ниже плинтуса» — сети о призыве ударить по России ядерным оружием
В Сети обсудили реакцию посольства России в США на высказывание американского сенатора о возможном применении ядерного оружия против России из-за ситуации вокруг Украины.
«В воздухе запахло зрадой!» — в Киеве оценили возможности ВСУ против ВС РФ
В украинских социальных сетях обсудили заявление главы украинской службы военной разведки Кирилла Буданова о том, что если Россия решит напасть на Украину, то вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут отразить наступление без серьезной военной помощи с Запада.
ОБСЕ фиксирует нарушения Украиной Минских соглашений в Донбассе
Представительство ДНР обнародовало отчёт специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ о нарушениях, допущенных на территории Донбасса вооружёнными формированиями Украины (ВФУ) 10 декабря 2021 года.
Депутат Рады Геращенко: референдум по Донбассу «разорвет общество»
Ирина Геращенко — депутат Верховной рады Украины от фракции Петра Порошенко «Европейская солидарность», комментируя слова президента страны Владимира Зеленского о возможности референдума по Донбассу заявила, что его проведение «растерзает Украину» и «разорвет общество».
«Еще более опасен случайный и весьма опасный набор слов о референдуме … А подобный референдум разорвет общество и растерзает страну», — написала депутат в Telegram, добавив, что «данный вопрос не может рассматриваться на референдуме».
«Хотят переложить ответственность?» — украинцы о референдуме по Донбассу
Заявление Владимира Зеленского о проведении референдума в Донбассе обсудили в украинских телеграм-каналах Klymenko Time и «Крокодил».
Многие напомнили, что Зеленский уже не первый раз обещает провести референдум. Иные также не понимают смысла проведения референдума, если украинская сторона сама фактически отделила от себя Донбасс, а также перекрыла поставку воды в Крым, лишила полуостров электричества.
Другие отметили, что считают, что результаты референдума не будут объективными и могут быть сфальсифицированы, а также, скорее всего, не будут учитывать мнение жителей республик Донбасса и жителей российского Крыма, который в Киеве считают «территорией Украины».
Вашингтон одобрил выделение Украине дополнительно $20 млн на укрепление границы с Россией и Белоруссией.
Очередной пакет помощи предусматривает возможность предоставления Госпогранслужбе Украины беспилотников, спецтранспорта, средств видеомониторинга, связи и экипировки.
Цитата канала «Военный обозреватель».
Самолёт радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint ВВС США в эти минуты выходит к северным границам Крыма.
Американский самолёт-разведчик сегодня впервые появился в воздушном пространстве Украины, где ранее работали только БПЛА и проходили транзитом британские RC-135.
Цитата канала «Военный обозреватель».
Самолет радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint ВВС США впервые в истории работает в воздушном пространстве Украины. В эти минуты осуществляет мониторинг линии боевого соприкосновения на Донбассе, держит курс в направлении юга и Крыма, в частности.
Цитата канала «Военный обозреватель».
Самолет радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint ВВС США в эти минуты ведёт мониторинг военной активности в зоне боевых действий на Донбассе и на российско-украинской границе. Ранее на данном направлении работали только высотные БПЛА RQ-4A Global Hawk.
Цитата канала «Военный обозреватель».
Зеленский не исключил проведения референдума по Донбассу
Напомним, согласно Минским соглашениям, ДНР и ЛНР должен быть предоставлен статус отдельных территорий в составе Украины. Это должно быть закреплено в украинской конституции, а затем в республиках предполагается провести амнистию и местные выборы.
Украина терроризирует Донецк: подорваны двое военнослужащих ДНР
Официальный представитель Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин накануне, 10 декабря, сделал экстренное заявление, в котором изобличил украинское руководство в невыполнении Минских соглашений и провокации, которая привела к гибели и ранению военнослужащих в Донецке.
«Балаган»: в МИД ДНР рассказали, как Украина соблюдает Минские соглашения
Внеочередное заседание Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины прошло безрезультатно. Как следует из сообщения МИД ДНР, опубликованного 10 декабря по итогам вчерашней встречи, Украина не собирается соблюдать Минские соглашения.
Зеленский допустил референдум по Донбассу. Сеть: Путин все уже давно сказал
Украинский президент Владимир Зеленский вновь стал объектом многочисленных насмешек пользователей соцсетей после того, как в интервью телеканалу «1+1» заявил, мол, «я не исключаю референдум по Донбассу в целом, и тут вопрос не о статусе». Люди пропесочили умственные способности украинского лидера и напомнили, что украинские боевики в нарушение Минских соглашений почти каждый день расстреливают Донбасс.
Глава МИД Украины Кулеба: цель в Донбассе — «мир через силу»
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что главной целью Киева является «обеспечение безопасности в Донбассе». Об этом 11 декабря он сообщил Foreign Affairs.
По его словам, США и страны Европы ведут переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы «выиграть время для укрепления Украины» — до такой степени, что «РФ лишится реальной возможности для «нападения» на территорию Украины».
«Цель Украины простая: мир через силу», — написал он.