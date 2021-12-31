Информация, согласно которой хоккеист сборной России Матвей Мичков заразился коронавирусом на молодёжном чемпионате мира — 2022, в результате чего матч со Словакией не состоялся, а российской команде присудили техническое поражение, вызвала реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 31 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Андрей Пронин ИА REGNUM Перед началом хоккейного матча

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"Это новый хоккей такой — чья команда не заразится, та страна и победила. Битва иммунитетов!» — пишет Евгений Ч.

Многие пользователи пришли к выводу, что коронавирус превращает хоккей из спортивного мероприятия в соревнование по принципу: кто остался здоров — тот победил.

«Походу, теперь выиграет чемпионат мира та команда, где не будет заболевших короной! Может быть, тогда стоит его переименовать в чемпионат мира по противодействию коронавирусу?! Но мы его, я так понял, уже всё равно проиграли», — расстраивается Антон Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что остаётся неясным, как работают правила на международных спортивных чемпионатах в условиях пандемии коронавируса. Граждане пишут, что спортивным чиновникам следовало бы поработать в этом направлении и обезопасить спортсменов от подобных обидных исходов.

«Интересно, а если во время матча США — Россия обе команды окажутся на карантине, тогда кому присуждать победу и поражение?» — интересуется Эдуард Ф.

Дарья Драй ИА REGNUM Матвей Мичков (слева) в составе СКА

Часть людей полагает, что даже заболевшие хоккеисты могли принять участие в матче, но с соблюдением всех необходимых санитарных требований.

«Может быть, тогда разрешить хоккеистам заболевшим играть, но только с надетыми защитными масками? А что, говорят, что они от коронавируса защищают! Не будем же мы такие факты сомнению подвергать», — издевается Антон Б.

Ряд пользователей указывает на то, что у аутсайдеров появился реальный шанс достичь больших результатов, пока их более успешные конкуренты отстранены от соревнований из-за коронавируса.

«Ну на конец-то французы станут чемпионами мира по хоккею! Может быть, и нам повезёт и мы хоть таким образом вдруг окажемся чемпионами мира по футболу?!» — надеется Виталий Щ.

Отдельные комментаторы отмечают, что существование подобных издевательских чемпионатов теряет какой-либо смысл.

«Если начинается такой цирк, то на кой чёрт вообще тогда проводить этот чемпионат? Чтобы случайность выбрала победителя?» — задаётся вопросом Никита Т.

«Смысл тогда в таких чемпионатах? Раз играют, то пускай играют, чего их каждые два часа проверять? А то вот так с бухты-барахты присудили поражение. А если тесты ошибочные результаты показали? А если намеренно ложные?» — отмечает Дмитрий И.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Экспресс-тест на коронавирус

Нашлись и те, кто подозревают, что в деле может быть замешан злой умысел.

«Уважаемая администрация российских спортивных сборных команд, вы же видите, какое предвзятое отношение проявляется к нашей стране. Не верится, что вы не способны заранее обследовать наших спортсменов даже за час до сдачи проб на допинг и коронавирус. Думается, что провокаторов гораздо больше среди наших чинов», — подозревает Сергей Н.

Напомним, 30 декабря РИА Новости опубликовало материал со ссылкой на собственный источник, согласно которому хоккеист сборной России Матвей Мичков заразился коронавирусом на молодёжном чемпионате мира — 2022, в результате чего матч со Словакией не состоялся, а российской команде присудили техническое поражение.