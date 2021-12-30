Заявление главы компании «Газпром» Алексея Миллера о том, что вторая нитка газопровода «Северный поток — 2» заполнена газом и трубопровод полностью готов к эксплуатации, стало поводом для дискуссии в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 30 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод «Северный поток — 2»

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"Сейчас начнётся звон кастрюль с Украины! Берегитесь!» — предупреждает Батыр Ш.

Многие пользователи пришли к выводу, что заполненность газом трубопровода «Северный поток — 2» — это, конечно, очень хорошая новость, но Европа до сих пор его не сертифицировала, а значит, работать он пока не может.

«Толку-то от заполнения трубы газом, если «Северный поток — 2» до сих пор не легализовали в Европе? Будет стоять без дела, заполненный топливом», — предполагает Антон В.

Некоторые комментаторы отмечают, что на благоразумие Европы в вопросе запуска «Северного потока — 2» надеяться не стоит, потому что европейские политики предпочли самостоятельности своей политики снисхождение американского хозяина.

«Европа этот газ не примет, потому что прожила с высокими ценами на газ и смирилась с такой участью, а гневить Соединённые Штаты ни один европейский политик не решится. Кишка тонка. Потому зря Миллер перед Путиным отчитывается. Тухлое это дело. Лучше кому-нибудь другому наш газ предложить, на Германию уже нет смысла надеяться», — пишет Сергей С.

Gazprom.ru Газоизмерительная станция «Суджа» на российско-украинской границе

Часть людей полагает, что бездействующая труба — это не приговор, потому что в мире существует множество желающих стать потребителями российского газа.

«Ну понятно же, что Европа стесняется давать разрешение на запуск «Северного потока — 2» без одобрения Америки. А зачем их уговаривать? Ну не Европа, так Китай купит российский газ. А если не Китай, так Индия какая-нибудь. Зачем так прогибаться под тех, кто только зла России желает?» — задаётся вопросом Дмитрий М.

Ряд пользователей указывает на то, что пока Европу сотрясает кризис энергоресурсов, России остаётся только спокойно ждать и зарабатывать большие деньги на безумии европейских политиков.

«Да с такими ценами в Европе можно и подождать, пока и так неплохо газ реализуется. Прибыль сейчас и так идёт хорошо, но с «Северным потоком — 2», конечно, бабки польются рекой!» — отмечает Алексей К.

«И всё-таки непонятно, что Европейский союз хочет себе выторговать со своей искусственной волокитой, если «Северный поток — 2» уже достроен, заполнен газом и готов к работе. Сами себе жизнь усложняют!» — указывает Александр Л.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Нашлись и те, кто указывает, что Европа проиграла не только России в экономической и политической войне, но и США, которые теперь на пару с Москвой будут пользоваться унизительным положением Евросоюза.

«Самое смешное во всей этой ситуации, что Европа с Америкой так рьяно пытались загнать Российскую Федерацию в угол, что по итогу в углу оказался только Евросоюз, с которого теперь Москва и Вашингтон по очереди снимают сливки. Вот она — судьба марионеток. Всегда так было и так будет. Кто себя не уважает, того никто не уважает», — поделился своим мнением Алексей Б.

Напомним, 29 декабря глава компании «Газпром» Алексей Миллер сообщил президенту России Владимиру Путину о том, что вторая нитка газопровода «Северный поток — 2» заполнена газом и трубопровод полностью готов к эксплуатации.