К Новому году сфера офлайн-мероприятий проснулась: появился высокий спрос, на праздничные даты выкуплено большинство площадок как в Москве, так и во всех крупных городах. Это было ожидаемо — люди устали смотреть в экран, соскучились по коллегам и живому общению. Онлайн-корпоративы, массово прошедшие в 2020 году, по отзывам большинства клиентов, не стали равнозначной заменой классическим мероприятиям. Еще в ноябре многие компании проявляли осторожность в бронированиях мест на фоне новостей о распространении штамма «Омикрон» и возможном усилении ограничений. Ситуацию изменило в том числе заявление президента РФ Владимира Путина о том, что он не поддерживает новых ограничений перед праздниками. В результате многие компании решили провести офлайн-корпоративы и на топовые даты возник уже позабытый дефицит площадок.

Александр Горбаруков ИА REGNUM С Новым годом

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В целом сфера организации мероприятий пострадала от пандемии очень сильно, многие игроки сошли с дистанции в первый локдаун, и пока неясно, в какой точке будет достигнуто равновесие. Перед этим Новым годом была, можно сказать, передышка для тех, кто занимается офлайн-мероприятиями, хотя, конечно, и онлайн-площадки в убытке не остались — их доля рынка огромна! Однако бизнес с напряжением ожидает надвигающейся новой волны коронавируса. И до тех пор, пока не понятна ни её сила, ни то, как правительство будет реагировать на этот вызов, в ивент-индустрии все будут в нервном напряжении.

К счастью, правительство РФ постепенно пришло к отказу от принятия резких ограничительных мер. Несмотря на нависшее над множеством компаний напряжение из-за распространения в мире «Омикрона» и закрытия некоторых стран Европы на очередной локдаун, надежда на более мягкое прохождение новой волны, без серьезных ограничений, остается. У нас есть возможность дождаться научных данных о заразности и смертоносности штамма, а также подготовить медицинские учреждения. Если правительство пойдет по мягкому сценарию без тотальных ограничений, во всяком случае, до конца гендерных праздников, многие игроки ивент-индустрии смогут заработать и удержаться на плаву. В противном случае, думаю, сферу ждет новая волна закрытий.

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Прошлый опыт показал, что наша отрасль одна из наиболее чувствительных к любым дополнительным ограничениям, будь то требование, чтобы все, кто придет на мероприятие, были с QR-кодами, или ограничение по количеству человек, я уже не говорю о требовании сохранять дистанцию в 1,5 м на танцполе. Клиенты боятся потерять деньги в случае новых ограничений и отказываются от предварительных бронирований или проводят ивенты онлайн. Поэтому за онлайн-площадки и специалистов этого направления можно только порадоваться, они точно останутся очень востребованными в 2022 году. Гибридные форматы останутся популярны, это попытка приблизить онлайн к офлайну и добавить интерактива. Ведь в условиях ограничений деваться некуда.

Отдельно хочу сказать и о кадровых сложностях, которые появились из-за ограничений. Специалисты, лишившиеся работы во время локдауна, не спешат возвращаться в агентства, они ведут деятельность на фрилансе. Соответственно, перед Новым годом этот рынок расцвел — организация корпоративов один из самых востребованных запросов. Многие агентства, которые годами организовывали компаниям новогодние праздники, больше не существуют или утратили компетенции, квалифицированный или просто опытный и знающий клиента персонал. Те же, кто остался, не готовы брать в штат новых сотрудников, не будучи уверенными в стабильности рынка после праздников.