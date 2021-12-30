Украинцы: «Здорово он всех обманул!» — Зеленский стал «разочарованием года»
На Украине до 45% увеличилось число жителей, считающих украинского президента Владимира Зеленского «разочарованием года». Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой центра Разумкова совместно с фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.
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Новость обсудили на YouTube-канале украинского издания «Страна», а также в социальной сети Facebook на страницах украинского журналиста Вячеслава Чечило (также в его телеграм-канале «The Панда») и украинского издания «Страна». Многие отметили, что Зеленский стал разочарованием не года, а как минимум десятилетия.
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«Странно бы было, чтоб после всех «благ», что он и его окружение сделали для людей, он стал очарованием. Когда Зеленский будет поздравлять с Новым годом, народ заплюет телевизоры!» — написала Лиза Ч.
«Да вы что? У нас 30 лет разочарований», — добавил Vladimir P.
«Серьёзно? А кто-то был прям-таки очарован этим персонажем?» — недоумевает «Адекват ПетровичЬ».
«За что боролись, на то и напоролись. Главное — Порошенко отодвинули. Эх… А стало ещё хуже… Это какая-то безнадёга», — пишет Юрий К.
«О каком рейтинге речь? И Зеленского, и Порошенко нужно привлечь к ответственности!!!» — отреагировала Алла.
«45,1% украинцев считают президента Украины Владимира Зеленского разочарованием года, сообщают социологи. На самом деле, конечно, Владимир Александрович — разочарование десятилетия как минимум. Последний раз избирателя так обламывал еще Ющенко», — отметил украинский журналист Вячеслав Чечило.
«Реальность вышла не как в кино», — отметил Anatoliy Y., вероятно, имея в виду сериал «Слуга народа», в котором главную роль (простой учитель истории, ставший президентом Украины) исполнил Зеленский.
«После коварного ненападения на Рождество разочарование года — это Путин», — иронизирует Levon V.
«Я надеюсь, что народ уже не пойдёт голосовать ни за него, ни за Порошенко. Хватит уже нам этих экспериментов», — отреагировала Тамара Ф.
«Возглавил рейтинг»… Ну хоть где-то первый!!!» — написал Valery I.
«Я бы даже сказал не года, а двадцатилетия», — добавил Andrey.
«Чёт маловато 45%. И не года, и не десятилетия — века!!!» — считает Alex.
«А кто-то им очаровывался?» — задался вопросом Alister C.
«Разочарование года — это мягко сказано…» — добавил Кирилл.
«Разочарование всей независимости, всех 30 лет», — считает Мила.
«Пороха считали разочарованием 73%», — отметил ΣΒΓΕΗΙΙ, под 73%, вероятно, подразумевая избирателей, которые проголосовали за Зеленского на выборах президента в 2019 году.
«А всё равно здорово он всех… [обманул]», — с сарказмом подытожил FREEDOM.
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