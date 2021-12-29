29 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против трех компаний, владеющих брендами телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK, «Перший Незалежный» (Первый независимый) и UkrLive.

Оксана Переможенко, , 12:05 — REGNUM Украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях против трех компаний, владеющих брендами телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK, «Перший Незалежный» (Первый независимый) и UkrLive. Соответствующий указ был опубликован 28 декабря на сайте президента Украины.

Занавес. Зеленский. Цензура

В соответствии с указом Зеленского, санкции ввели сроком на пять лет против компаний «Медиахолдинг новости», «Тайм медиа» и «Телепростир» («Телепространство»). Ограничительные меры предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, приостановку выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий и других разрешений.

Новость обсудили в украинских телеграм-каналах PavlovskyNews, «headlines Украина», «Новое Издание» и «Бородатая бабушка». Многие критически отнеслись к указу Зеленского, напомнив, что он в свое время обещал не закрывать телеканалы.

«Уже стало обыденностью, завтра все забудут, наверное», — отреагировал Александр.

«Дерьмократия… Кстати, когда-то один президент говорил, что не закроет ни один канал. Но это же был не Зеленский?» — с сарказмом поинтересовалась Елена.

Заседание СНБО President.gov.ua

«Начались подарочки под елочку…» — пишет Наталья П.

«Что-то на каналы «1+1» (телеканал олигарха Игоря Коломойского. — О. П.) и Пинчуковские (украинского олигарха Виктора Пинчука. — О. П.) каналы, ICTV, СТБ и так далее, клоун не наложит санкции, он почему-то только Медведчуковские (Виктора Медведчука. — О. П.) каналы закрывает, а «5-й канал», «Прямой» Пороха (Порошенко. — О. П.) не трогает?! Если мочить, то всех, по полной», — добавил ПВ.

«Закрывайте уже все телеканалы, особенно «1+1» , — отреагировал Vlad.

«Он себе приговор подписывает», — отметил Vlad M.

«Рабы должны только «Геббельс-ТВ» смотреть», — написала «Золотая Менора».

«Наполеончика посмели критиковать», — с сарказмом написал Александр.

«Он делает то, что ему говорят старшие. Разве это непонятно?» — задался вопросом FREEDOM.

«А где санкции против телеканала Порошенко? Или он недостаточно оппозиционный? А может, тогда и беготня за Петей [Порошенко] все постановка?» — спросила Марина.

«Грустно. Почти мертвых добивают и вместе с ними конкуренцию», — отреагировал «Потемковський».

"Зеленского на второй срок. Заслужил», — иронизирует Aleksey.

«Я б удивилась, если б что-то нормальное сделал. А так… нет», — добавила Vіka M.

«Каждый следующий президент хуже предыдущего. Кто ж за Зеленский придёт? Даже если Зе на второй срок протиснется, то он будет хуже Зе первого срока. Таков обычай гетьманства у нас», — пишет Николай С.

Президент Украины Владимир Зеленский President.gov.ua

«Ссылаясь на [заседание] СНБО от 28.12.21, которого даже не было! Хомячки всё проглотят…» — отреагировал Sergey Z.

«Молодец, обрел всенародную ненависть!» — написал в адрес Зеленского с сарказмом Vadim.

«Он [Зеленский] съест себя сам. Просто мешать ему не нужно», — добавил ИN.

«Кстати, в связи с закрытием Зеленским новых оппозиционных телеканалов хочу поинтересоваться: Владимир Александрович, а не пришла ли пора всё-таки продемонстрировать гражданам те факты, на основании которых вы закрыли телеканалы в прошлый раз? Ну, как бы уже год прошёл, может, всё-таки пора? Или ну его на фиг, раз США одобрили, то перед туземцами отчитываться необязательно?» — подытожил в своем телеграм-канале главный редактор одесского издания «Таймер», журналист и публицист Юрий Ткачёв.

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