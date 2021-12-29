Руководство вооруженных сил США настоятельно рекомендует военнослужащим сделать дополнительную дозу прививки от COVID-19, но не вводит обязательные требования. В то время как бустерные дозы только рекомендуются, прохождение общей вакцинации до сих пор является обязательным требованием для военных.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Новость появилась на фоне того, как ранее в этом месяце Пентагон провел активную дискуссию насчет потенциального приказа о дополнительной вакцинации войск, а представитель ведомства Джон Кирби сообщил, что министр обороны США Ллойд Остин «полностью призывает людей, если они могут, сделать дополнительную прививку. Но пока нет требования на этот счет».

Американские интернет-пользователи обсудили новость подсоответствующей публикацией Fox News.

«Я ушел из войск как раз вовремя. Демократы намеренно и систематически разрушают нашу нацию в надежде построить ее заново так, как они считают нужным. У нас тираническое и неустойчивое правительство. Это не та страна, ради которой я подписался служить и пошел на войну», — отмечает *nitro*esters.

(cс) Spc. XaViera Masline Ллойд Остин

«Я благодарю Господа, что ушел со службы почти пять десятилетий назад, задолго до того, как левый авторитарный режим стал править… По крайней мере в наши дни больше нет призыва, который мог бы заставить кого-либо вступить в эти новые вооруженные силы…» — пишет woke-b.s.

«Как бывший солдат армии США я не помню, чтобы меня когда-либо спрашивали, хочу ли я сделать прививку. Военные уже давно стали испытательным полигоном для новых вакцин. На самом деле, я помню, как мне делали 10 или более прививок в обе руки. А также дополнительные прививки при отправке в зависимости от места службы», — вспоминает ZeroJustice466.

«Ни одна из прививок, которые вы получали, как и я в течение 22 лет, не была экспериментальной. А эти — да. Огромная разница», — отвечает blindbat1.

«Я знаю. Мой сын служил в ВВС 10 лет. Но этот препарат Pfizer — не вакцина… это укол, который играет с вашей ДНК и РНК. Это совсем другое», — комментирует dingedong.

«Мой сын прослужил 20 лет. Уходит (на пенсию), потому что у него обнаружили COVID, и он не хочет делать обязательные прививки. Ему, его жене и двум маленьким детям было трудно попасть на базу для получения медицинской помощи из-за того, что многие медицинские работники были отправлены для ухода за нелегалами, пересекающими нашу границу. Ему запрещено отходить от своего дома, потому что он НЕ вакцинирован, но имеет антитела от COVID. Нелегалы не обязаны проходить вакцинацию, но наши военные и работающие люди обязаны пройти вакцинацию. Многие обескуражены и увольняются при первой же возможности», — делится clearcreek.

«Наш медрегулятор не признает естественный иммунитет, поэтому у меня нет выбора, кроме как отбросить всё, что они могут сказать по любому вопросу здоровья», — указывает Bidenisavirus.

Цитата из м/ф «Про бегемота, который боялся прививок». реж. Леонид Амальрик. 1966. СССР Вакцинация

«Вызывают ли вакцины какие-либо врожденные дефекты у детей? Какие непредвиденные последствия проявятся в будущем?» — спрашивает ClaudeBalls987.

«Я прослужил 8 лет, и за это время мне делали прививки два или три раза (каждый раз во время службы), и никто никогда не говорил мне, что именно они мне вводят, мы просто шли по линии и получали дозы их в обе руки», — вспоминает prouduscitizen.

«Да, во время войны в Персидском заливе нам делали «секретные уколы». Так их называл медицинский персонал, и мы так и не узнали, что это такое», — отвечает combatvetsrock.

«Мой 55-летний почтальон с избыточным весом не обязан проходить вакцинацию, но наши стройные, здоровые боевые машины в армии — обязаны… это совершенно логично», — иронизирует Skinflintstone.

Как сообщало ИА REGNUM, в США начался процесс отстранения от службы военнослужащих, отказавшихся от вакцинации от COVID-19. Порядка 4 тысяч солдат и офицеров не выполнили приказ об обязательной вакцинации до 15 декабря. Они получили письменные выговоры и были уведомлены о последующих мерах.

Отмечается, что полную вакцинацию прошли 461 209 военных. Это порядка 96% от общей численности сухопутных войск. При этом 7250 солдат и офицеров успели сделать первую прививку, а 3864 военнослужащих отказались прививаться.