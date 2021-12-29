Огромный чёрно-красный плакат, вывешенный на здании областного совета в Тернополе, на котором изображён портрет лидера Организации украинских националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеры, вызвал реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 30 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Бандеровская Украина

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"Что и требовалось доказать — в органах власти Украины засели откровенные нацисты!» — пишет Павел М.

Многие пользователи пришли к выводу, что такие исторические личности подлежат забвению, а не восхвалению. Граждане не понимают: почему украинцам позволяют вывешивать на здании госучреждения Бандеру, но одновременно с этим немцы не могут также славить, к примеру, Гитлера?

«Просто ужас! Это то же самое, если бы в современном Берлине на рейхстаге вывесили портрет Гитлера. Украина давно сошла с ума, у этой страны будет печальное будущее и самый что ни на есть печальный конец. Украинская власть сама уничтожит своё государство», — считает Валера Т.

Некоторые комментаторы отмечают, что подобные нацистские выкрутасы на Украине несут прямую угрозу не только соседям этого государства, но и всему миру, потому что Бандера являлся носителем человеконенавистнической идеологии.

«Если кто-то считает, что гигантский портрет Бандеры в Тернополе — это личное дело Украины, то глубоко ошибаетесь! Нацизм и фашизм — это не «личное дело» какой-то отдельной страны, это настоящая угроза для всего мира! Если страна до этого докатилась — позор и презрение такой стране. А почему люди это терпят? Вот это мне не понятно», — написала Юлия М.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

Часть людей полагает, что украинцы, видимо, совсем позабыли о тех зверствах, которые творил Бандера со своими приспешниками.

«Пусть дети и их матери на Украине почитают про своего «отца» Бандеру и его действия. Это сейчас им красиво и геройски преподносят якобы историю об этом выродке, а теперь пусть украинцы представят свои семьи, с которыми этот «отец» делал то, что делал. Интересно посмотреть на их реакцию. Так же будут улыбаться и звать его героем?» — интересуется Димка Н.

Ряд пользователей указывает на то, что Российской Федерации пора спасать русскоговорящих людей на территории Украины, иначе последователи Бандеры учинят над ними кровавую расправу.

«Я когда смотрю на подобное, то сразу в голове щёлкает: быстрее надо присоединять Донбасс к России. А эти нацики пусть варятся в собственном котле, в прямом и переносном смысле», — поделилась своим мнением Татьяна С.

Нашлись и те, кто отмечают, что украинская история невероятным образом движется по спирали, то и дело окуная местное население в омут братоубийственной войны.

«Что тогда при Бандере своих же убивали в стране, что сейчас, одно и то же происходит! Времени прошло много, но ничего не меняется, история ничему Украину не учит! Но правда одна и от неё никуда не деться!» — считает Семён К.

Te-rada.org Михаил Головко

Напомним, 28 декабря глава украинской региональной рады Михаил Головко написал в Facebook о том, что на здании областного совета в Тернополе вывесили огромный 11-метровый чёрно-красный плакат, на котором изображён портрет лидера Организации украинских националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеры.